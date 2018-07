Al Tronco – Milano

di Redazione

Al Tronco

Via Thaon di Revel, 10 – 20159 Milano

Tel. 02/6686732

Sito Internet: www.altronco.it

Tipologia: ristorante

Prezzi: 35€ per primo, secondo e dolce

Giorno di chiusura: Sabato a pranzo e Domenica

OFFERTA

Conferma di voto per questo ristorante che coniuga sapientemente la tradizione toscana con quella milanese, attraverso piatti ben realizzati e dalle porzioni abbondanti. Il menù non è molto ampio, ma accanto ai classici – risotto alla milanese, ribollita, cotoletta, fiorentina, ecc. – si trovano sempre dei fuori carta realizzati in base alla stagionalità delle materie prime, nonché dei piatti di pesce. Dopo dei gustosi crostini misti toscani, che hanno aperto la nostra cena, abbiamo assaggiato dei pici cacio e pepe ben fatti e una cotoletta alla milanese dalle porzioni generose e con un contorno di patate fritte (fatte in casa) e insalatina. In chiusura, tozzetti con vin santo e brigidini seguiti da un caffè leggermente sottoestratto.

AMBIENTE

All’ingresso il carrello tondo con dolci, frutta fresca e altri prodotti è un bel biglietto da visita per l’avventore: troverà poi due sale ben arredate con tavoli alla giusta distanza e un’apparecchiatura curata.

SERVIZIO

Cortese e simpatico, gestito dalla titolare (la sig.ra Anna) e da Alfredo, il figlio, mentre la figlia Sandra è in cucina.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –