Vinodromo – Milano

di Redazione

Vinodromo

Via Salasco, 21 – 20136 Milano

Tel. 02/32960708

Sito Internet: www.ilvinodromo.it

Tipologia: enoteca / bistrot

Prezzi: piatti 8/25€, calice di vino dai 4 ai 10€

Giorno di chiusura: Sabato a pranzo; Domenica

OFFERTA

Questo locale, situato a due passi dalla Bocconi, è l’ideale per passare una serata informale cenando con piatti sfiziosi, prevalentemente di matrice tradizionale, e con un buon calice di vino. Durante la nostra visita abbiamo assaggiato una gustosa parmigiana di melanzane e un vitello tonnato: se per la prima non si è badato troppo alla forma e la porzione era saporita e abbondante, per il vitello l’impiattamento era ben curato, con l’aggiunta di ingredienti, quali ribes, foglioline di insalata e petali di cetriolini sott’aceto, oltre a una riduzione di aceto che donavano colore e un pizzico di acidità utile a rinfrescare il piatto. Varia e ben strutturata la lista dei vini, ampiamente spiegata del personale e con una vera chicca finale: una bella selezione di gin, grande passione del titolare.

AMBIENTE

Locale caldo e accogliente nella sua semplicità. Diverse le pareti con scaffalature su cui sono esposte le bottiglie di vino. I tavoli sono ben distanziati l’uno dall’altro e garantiscono un’ottima privacy.

SERVIZIO

Personale attento e preparato.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –