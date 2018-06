Tasca – Milano

di Redazione

Tasca

Corso di Porta Ticinese, 14 – 20123 Milano

Tel. 02/8376915

Sito Internet: www.iltasca.it

Tipologia: tapas bar

Prezzi: tapas 5/15€

Giorno di chiusura: Domenica

OFFERTA

Un angolo di Spagna affacciato sulle colonne di San Lorenzo. Questo è Tasca e il suo fratellino, Bodega del Tasca che, insieme, offrono una vasta selezione di tapas vegetariane, di carne e pesce, oltre alla tradizionale paella e a un’accurata selezione di jamon e quesos. Come da tradizione, questo locale accompagna i propri stuzzichini con vini bianchi, rossi, cava e sangria, tutto rigorosamente scelto tra etichette spagnole di buon livello, mentre per chi volesse qualcosa di fresco e meno impegnativo può scegliere tra le selezionate cerveza. Per il nostro aperitivo, abbiamo assaggiato una tortilla, un pimento del padron e del pan con pomodoro e jamon serrano, tutte e tre ben fatte e servite in porzioni abbondanti, nonché accompagnate da grissini al sesamo con salsa ajoli. Gli abbiamo affiancato un calice di sangria bianca (discreta e poco fruttata) e una birra in bottiglia.

AMBIENTE

Il locale è caldo e accogliente, con il giusto uso del legno e una bella atmosfera festosa.

SERVIZIO

Gentile e disponibile.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –