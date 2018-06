Marotin – Milano

di Redazione

Marotin

Via Archimede, 59 – 20129 Milano

Tel. 02/73957790

Sito Internet: no

Tipologia: laboratorio di pasticceria

Prezzi: caffè 1€ cappuccino 1,30€, croissant 1€

Giorno di chiusura: Domenica pomeriggio

OFFERTA

Se dovessimo valutarlo solo per i lieviti, questo locale avrebbe un voto sicuramente più alto, ma per noi sono importanti anche il caffè e il cappuccino che spesso rientrano nel primo pasto della giornata di molti avventori. Ebbene questi ultimi non li abbiamo trovati all’altezza del resto, così come testimoniato dal caffè sottoestratto e dal cappuccino dalla schiuma poco compatta che abbiamo assaggiato. Cambio di registro invece per i lieviti, con una brioche e un croissant, entrambi farciti al momento rispettivamente con crema e marmellata, semplicemente favolosi e ben fatti e una deliziosa treccia con crema e cioccolato.

AMBIENTE

Il locale è piccolo ma molto accogliente, con il laboratorio visibile parzialmente da dietro al bancone che diffonde profumi inebrianti.

SERVIZIO

Cortese e veloce.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –