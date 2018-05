Casa Fontana – 23 Risotti – Milano

di Redazione

Casa Fontana – 23 Risotti

Piazza Carbonari, 5 – 20125 Milano

Tel. 02/6704710

Sito Internet: www.23risotti.it

Tipologia: ristorante

Prezzi: antipasti da 10€, risotti da 14,50€, dessert da 8€

Giorno di chiusura: Lunedì

OFFERTA

Il ristorante Casa Fontana propone una cucina milanese piuttosto tradizionale che pone particolare attenzione ai risotti, qui declinati in ogni forma, facendo sempre rifermento alla qualit à. La carta ne propone vari tipi, da quelli più delicati alla frutta, fino a quelli più saporiti con la salsiccia o all’aglio, passando per i risotti piccanti come quello alla Creola; in aggiunta o in alternativa, ci sono altre pietanze realizzate con ingredienti stagionali e dei buoni dessert. Per la nostra sosta abbiamo assaggiato delle acciughe del Cantabrico con fiocchi di burro, molto gustose e saporite, un risotto alle ortiche e fiori di zucca, decorato con pancetta croccante, perfettamente mantecato ma scomposto nel gusto e un risotto al rosmarino e spumante dal gusto delicato ma anch’esso un po’ sbilanciato. Infine, come dessert abbiamo scelto una crème brûlée con una gustosa e delicata gelatina al whisky.

AMBIENTE

Il locale è raccolto e accogliente, arredato in modo classico e caratterizzato da pareti scure che contrastano con il bianco dei tavoli; qualche mobile d’antiquariato custodisce i distillati e rende l’ambiente molto confortevole.

SERVIZIO

Accurato e veloce.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –