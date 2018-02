Vietnamonamour – Milano

di

Vietnamonamour

Via Torquato Taramelli, 67 – 20124 Milano

02/70634614

Sito Internet: www.vietnamonamour.com

Tipologia: ristorante vietnamita

Prezzi: menù degustazione a 25€

Giorno di chiusura: Domenica

OFFERTA

Due sedi – una in zona Isola, una a Citt à Studi – che offrono sia servizio di ristorazione, con una cucina vietnamita dai sapori delicati e leggeri, che di B&B. Noi lo abbiamo provato per il cibo ovviamente, assaggiando un menù vegetariano composto da tre piatti e da qualche pietanza di carne, tutti comunque ben fatti e dall’uso equilibrato delle spezie. Siamo partiti con i classici nem, dei piacevoli involtini di sfoglia di riso croccante ripieni di verdure, da gustare necessariamente con la salsa di pesce nuoc mam per guadagnare in sapidità; saporiti pure gli involtini al vapore con carne di maiale, dal gusto più deciso. A seguire, delle crêpe di riso con tofu, semi di loto e verdure, molto leggere e dai sapori fin troppo blandi, e un più gustoso pho, una classica zuppa di manzo, erbe e noodles di riso. Molto interessante il coccio di terracotta con verdura, curry, latte di cocco e riso, dove i profumi del cereale e delle verdure (zucchine, broccoli, patate e carote tra le altre) vengono esaltati dal connubio con il latte di cocco e le spezie, come il coriandolo e lo zenzero. Abbiamo concluso con una torta di mango, fresca e leggera.

AMBIENTE

Un locale intimo, reso tale da arredi in legno e lanterne colorate che emanano una luce soffusa, rendendo l’atmosfera calda e accogliente, sia in sala che sul soppalco.

SERVIZIO

Preciso e impeccabile, prodigo di spiegazioni e attenzioni, ma mai invadente.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –