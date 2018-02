Fishbar de Milan – Milano

di

Fishbar de Milan

Via Montebello, 7 – 20121 Milano

02/62087748

Sito Internet: www.fishbar.it

Tipologia: fish bar

Prezzi: snacks 6/12€, zuppe 14/16€, sandwiches 16/18€, piatti 20/26€, dolci 6€

Giorno di chiusura: mai

OFFERTA

A farla da padrone al Fishbar è il pesce, come suggerisce il nome, che viene rigorosamente lavorato fresco e in base alla disponibilità. Tutto il menù, quindi, parla di piatti marinari disponibili crudi, marinati e cotti, in preparazioni varie che non sempre trovano il giusto equilibrio, ma che complessivamente sono gradevoli. Per la nostra cena siamo partiti con un ceviche di salmone e merluzzo con pomodorini e avocado, servito con due chips di tortilla fritta, dove i sapori erano un po’ slegati (la cipolla e il coriandolo erano appena percettibili) e mancavano di acidità, mentre era eccessiva la piccantezza. Molto ricco il fishburger di ricciola, dove il filetto di pesce impanato, un po’ asciutto, si sposava bene con la saporitissima marmellata di porro, scalogno e bacon, il pomodoro confit e la salsa tartara. A seguire, abbiamo provato anche il fish and chips, con dei piccoli tranci di merluzzo avvolti in una pastella spessa un po’ troppo sapidi; ottime le chips di patate che accompagnavano entrambi i piatti grazie a una frittura perfetta e asciutta. Come dessert abbiamo gustato una cheesecake equilibrata sia in consistenza che in dolcezza, ben accompagnata da una fresca salsa ai frutti i bosco.



AMBIENTE

Un locale piccolo e accogliente, con mattoni a vista, tavoli di legno in alcuni casi fin troppo vicini, e una piacevole atmosfera informale.



SERVIZIO

Preciso e disponibile, perfettamente in linea con l’atmosfera del locale.



Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –