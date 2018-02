Baladin – Milano

di

Baladin

Via Solferino, 56 – 20121 Milano

02/6597758

Sito Internet: www.baladin.it

Tipologia: birreria con cucina

Prezzi: tartare 10/20 €, chips 4,50€, fritture 5/10€, burger 9/16€

Giorno di chiusura: mai

OFFERTA

Da qualche anno l’angolo di Via Solferino e Bastioni di Porta Nuova è occupato con successo dalla succursale milanese di Baladin, il birrificio che dalla provincia di Cuneo ha conquistato Italia ed Estero. La selezione di birre alla spina si accompagna a una scelta di birre in bottiglia da gustare accompagnate a qualche piatto caldo e non. Noi abbiamo scelto un hamburger “Spazzacamino”, dove all’eccellente qualità della carne (rigorosamente razza piemontese e presidio Slow Food) si aggiunge un indovinato mix di melanzane grigliate, scamorza e ricotta affumicata, peccato solo che la salsa BBQ, di produzione propria come tutte le altre salse, fosse troppo dolce. Più anonimo, invece, il “Mex Chicken”, un hamburger di pollo poco saporito, con insalata, cheddar e bacon in cui spiccava l’acidità della salsa guacamole. Da segnalare la selezione di chips fritte al momento (chiamate ‘Fatate’) e servite con condimenti diversi: noi abbiamo provato quelle in versione classica accompagnate da un’ottima maionese che però non stemperava l’eccessiva sapidità delle stesse e la versione cacio e pepe, più equilibrata e gustosa. Come dessert, un birramisù nella cui crema si sentiva appena l’utilizzo della birra.

AMBIENTE

Il locale è un mix di stili e suggestioni, con una sala superiore piccola dai soffitti alti e una inferiore più raccolta e affollata.

SERVIZIO

Veloce e disponibile a offrire spiegazioni, se richieste.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –