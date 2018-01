That’s Bakery – Milano

di

That’s Bakery

Via Vigevano, 41 – 20144 Milano

02/8394890

Sito Internet: www.thatsbakery.com

Tipologia: bakery

Prezzi: tè 3€, infusi 4€, cupcakes 3,20€, muffins 2€, cookies 2,80€, cakes da 4,50€

Giorno di chiusura: mai

OFFERTA

Aperto dalle 8 alle 24, That’s Bakery è caffetteria per la colazione molto abbondante in stile londinese con pancakes e simili, ristorante per un pranzo veloce o una cena easy con hamburger, insalate e sandwich e pasticceria per le merende esteticamente belle ma anche molto buone a tutte le ore del giorno e della notte. Cheesecake, torte multistrato, cookies e brownies spuntano da ogni angolo del bancone, ma sono i cupcakes a richiamare l’attenzione con maggior potenza. Tutti in fila come soldatini, accattivanti grazie al frosting vaporoso che li caratterizza, gusto per gusto di colore diverso, sono il prodotto di punta di questo Cake Company Cafè. Per la nostra pausa pomeridiana, abbiamo provato un delizioso Carrot Cupcake, riproduzione in monotortina della famosissima torta alle carote inglese. Morbido e setoso, quasi vellutato in bocca, umido e con carote percepibili al palato e pezzetti di noce secondo i canoni della ricetta. Perfetta anche la glassa al formaggio morbidissima, dolce ma per nulla stucchevole sebbene abbondante e voluttuosa. Lo abbiamo affiancato a un centrifugato a base di carote, mele e zenzero, delizioso e rinfrescante.

AMBIENTE

Locale stretto e lungo, in stile british e sui toni tra il rosa pastello e il beige. Verandina e tavoli all’esterno lungo marciapiede di Via Vigevano e tavolini all’interno ristrettissimi davanti al bancone e un po’ più comodi nella saletta più piccola stipata sul fondo del locale. Si consiglia di passare accanto alla zona pasticceria per ammirare la preparazione dei dolci.

SERVIZIO

Allegro, rilassante, gentile.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –