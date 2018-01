Sapori Solari – Milano

di

Sapori Solari

Via Sofonisba Anguissola, 54 – 20146 Milano

02/36510020

Sito Internet: www.saporisolari.com

Tipologia: panineria

Prezzi: panini da 4€ a 14€

Giorno di chiusura: Domenica

OFFERTA

Sapori Solari è una salumeria-bistrot dell’extratipico, luogo in cui con passione, ricerca maniacale della materia prima e scoperta di gioielli di gusto inediti, si declina l’arte della norcineria in varie forme: dai piatti freddi e caldi come i carpacci, gli stagionati e i cotti, alle insalatone e ai taglieri di gran qualità di salumi e formaggi. Ma è nella panineria che si esprime al meglio la maestria del locale con un menù che non è a caso si chiama “Pane, amore e fantasia”. Dal lardo di suino del Nebrodi al filetto di bisonte affumicato, è difficile trovare un genere di affettato mancante tra le eccellenze mondiali, cui si accostano formaggi di attenta selezione, con carattere come il blu di bufala e companatici d’autore come la polvere di caffè, il tutto racchiuso in uno sfilatino lungo due palmi, fragrante e morbido dentro e con una bella crosta croccante. I nostri “panini al volo”, da pausa di qualità, sono stati il Casaro, l’unico adatto ai vegetariani, farcito con zucchine grigliate, spesse, croccanti e saporite e toma dei pascoli con aroma rustico e intenso che ricorda i prati, e l’esotico Speck di Pollo con petto di pollo affumicato e aromatizzato alle erbe, gustoso, ammorbidito dalla toma del pastore e rinfrescato dalla guacamole. Non ci siamo lasciati scappare il panino della settimana estiva: crudo stagionato 16 mesi, stracciatella di burrata di Puignano, fichi e rucola. Tutti e tre i panini erano grandi e soddisfacenti, ripieni in abbondanza e perfettamente bilanciati negli accostamenti. Il termine eccellenti in questo caso è un eufemismo.

AMBIENTE

Rustico, informale e ricercato nei dettagli. Ibrido tra salumeria e osteria, con bancone per salumi e formaggi grande abbastanza da ospitare tutta la vasta gamma offerta. La preparazione di taglieri e panini è a vista dagli stretti tavoli e tavoloni conviviali in legno che offrono la possibilità di trasformare la pausa in un momento di goduria condivisa.

SERVIZIO

Giovane, puntuale , simpatico e in grado di illuminare il cliente sulla vastissima offerta di salumi e di raccontarne anche la storia su richiesta.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –