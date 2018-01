di

Pastis

Via Marcona, 90 – 20129 Milano

3336729072

Sito Internet: www.pastis-milano.it

Tipologia: bistrot

Prezzi: aperitivo con piccolo tagliere e bevuta a scelta 7/10€

Giorno di chiusura: Domenica

OFFERTA

Posto alla fine di una via secondaria tra Corso XXII Marzo e Città Studi, si potrebbe confondere con un bar o un negozietto se non fosse per le lavagnette all’esterno che descrivono le proposte culinarie e per l’aperitivo. Pastis, infatti, si propone come locale per tutte le ore, dalla colazione alla cena, passando per il pranzo e per l’aperitivo. Lo fa puntando su una discreta selezione di piatti, con un’attenzione particolare per salumi, formaggi e prodotti bio. Per l’aperitivo in particolare è possibile scegliere tra cinque vassoi diversi (di salumi, di formaggi o misti) accompagnati da un drink a scelta. Noi abbiamo provato un “aperimalga” molto interessante composto da un mix di formaggi nostrani di vacca e di capra, tutti provenienti dall’arco alpino e accompagnati da una marmellata di cipolle: ottima la selezione che propone sia freschi sia stagionati, e perfetta per l’accompagnamento anche la marmellata. Soddisfacente anche il piccolo tagliere di salumi dell’Alto Garda, con del lardo, del salame e una buona pancetta. Buona la scelta di cocktail e vini e piacevoli le birre alla spina artigianali proposte – una IPA e una Ale del birrificio Railroad di Seregno.

AMBIENTE

Locale piccolo, pieno di bottiglie e prodotti dall’atmosfera retrò, con qualche oggetto vintage e delle piastrelle bianche colme di frasi e citazioni.

SERVIZIO

Il titolare è disponibilissimo e affabile, pronto a consigliare, scambiare due battute e offrire un sorriso a tutti gli avventori servendoli al meglio.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –