Pasta fresca da Giovanni – Milano

di

Pasta fresca da Giovanni

Piazza Giovine Italia – 20123 Milano

335/5215743

Sito Internet: www.paninolab.it

Tipologia: pastificio artigianale

Prezzi: piatto di pasta 8/9€, bis di primi 10€

Giorno di chiusura: Sabato; Domenica

OFFERTA

Questo piccolo laboratorio artigianale è una vera chicca per gli amanti della pasta fresca, qui prodotta in diverse tipologie che cambiano a secondo delle stagioni: si va dalle farcite, come i ravioli ricotta e spinaci e alla barbabietola, a quelle semplici come i garganelli e le fettuccine, tutte acquistabili per l’asporto oppure da mangiare sul posto abbinandole a dei buonissimi sughi (pomodoro e basilico, pesto di olive taggiasche o di pomodorini secchi, cacio e pepe oppure burro e salvia). Per la nostra pausa pranzo abbiamo optato per un bis di primi composto da delle gustose fettuccine cacio e pepe e da dei delicati ravioli ricotta e spinaci al burro e salvia, entrambe equilibrate al palato e dalla giusta cottura. Da bere, acqua, birre o vini di piccoli produttori al calice.

AMBIENTE

Piccolo ma accogliente e luminoso, arredato nei toni del bianco e dell’arancione con tavolini da giardino in stile provenzale, il bancone con la vetrina che espone i tipi di pasta del giorno e sul retro il laboratorio con cucina.

SERVIZIO

Rapido e gentile.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –