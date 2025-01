Terrore a Rimini: egiziano accoltella 5 passanti, freddato da un carabiniere (che ora è indagato)

Aveva 23 anni il cittadino egiziano ucciso da un carabiniere, ora indagato, nella notte di Capodanno a Villa Verucchio, in provincia di Rimini, dopo che ha accoltellato in strada cinque passanti.

“Ci inseguiva con il coltello in mano: ha colpito un mio amico alla pancia e un altro al fianco. Noi scappavamo e lui ci inseguiva. Siamo quindi corsi verso la piazza e attraversato la strada per tornare indietro, perché non volevamo ci seguisse tra la folla o sarebbe stato un disastro“, ha raccontato al Resto del Carlino Nicola, 18 anni, che si trovava insieme ai due amici colpiti dall’egiziano.

Secondo i primi riscontri sanitari, il giovane più grave sarebbe stato raggiunto da cinque coltellate, di cui una al volto. Più lievi invece le ferite della ragazza colpita durante il secondo assalto: colpita superficialmente alla guancia e al torace.

L’egiziano di Rimini aveva fatto richiesta di protezione internazionale, accolta

Intanto, il carabiniere che ha freddato l’egiziano a colpi di pistola è stato iscritto nel registro degli indagati. L’ipotesi di reato che gli viene contestata è di eccesso di difesa. Il giovane egiziano sarebbe entrato irregolarmente in Italia circa due anni fa prima di presentare richiesta di protezione internazionale poi accolta. Aiutato da una cooperativa sociale della zona a trovare un appartamento che condivideva con altri ragazzi, stava cercando un impiego stabile dopo avere fatto lavori saltuari anche come muratore.

L’egiziano ha accoltellato cinque passanti a Villa Verucchio, colpendo a caso, poi si è avventato contro i carabinieri brandendo la lama da cucina lunga 22 centimetri. Dopo avere esploso alcuni colpi di pistola di avvertimento, il comandante della stazione dei carabinieri gli ha sparato, uccidendolo. E’ morto così un ragazzo di 23 anni, di origini egiziane: in tasca aveva il Corano e la corona di preghiera musulmana. In casa gli hanno trovato un tappetino di preghiera e farmaci antipsicotici.