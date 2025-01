Flash – Gaza, liberati i primi tre ostaggi: sono tre giovani donne consegnate alla Croce Rossa

Sono stati liberati i primi tre ostaggi concordati tra Hamas e Israele, a segnare l’inizio della tregua tra le parti, anche se c’è ancora confusione sulle modalità e sull’esito della consegna al Comitato internazionale della Croce rossa internazionale. Si tratta di tre giovani donne israeliane prese ostaggio il 7 ottobre del 2023, Romi Gonen, Emily Damari, e Doron Steinbrecher, prevelate ad essere prese in carico dall’Idf nella zona del corridoio di Netzarim. Le mamme delle tre giovani donne che sono state ostaggio di Hamas fino a pochi minuti fa, ora consegnate alla Croce rossa, sono state convocate in una base dell’Idf vicino al confine della Striscia di Gaza. Accompagneranno le figlie durante il tragitto verso l’ospedale in cui saranno ricoverate per accertamenti, come previsto dal protocollo definito per accogliere gli ostaggi al loro rientro in Israele, scrivono i media israeliani.

Intanto, le truppe israeliane si sono ritirate da due località a nord di Gaza City. Lo riferisce il New York Times, che cita due ufficiali militari coperti da anonimato.

Al Jazeera ha intanto ottenuto un elenco dei nomi dei 90 prigionieri palestinesi che saranno rilasciati oggi come parte del primo scambio con gli ostaggi a Gaza. L’elenco – scrive l’emittente – comprende 69 donne e 21 minori, 76 prigionieri provenienti dalla Cisgiordania e 14 da Gerusalemme Est. Tra i nomi c’è anche quello di Khalida Jarrar, parlamentare palestinese membro di spicco del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina.