Bologna devastata dal corteo per Ramy, assaltata pure la sinagoga. FdI: pericolosa escalation

È stata presa d’assalto anche la sinagoga di Bologna, che ha subito atti vandalici nella notte, in seguito al corteo per Ramy, il giovane morto a Milano dopo un inseguimento con i carabinieri. Ne dà notizia il sindaco Matteo Lepore che esprime solidarietà alla comunità ebraica. Atti vandalici e devastazioni sono state fatte in molte zone del centro storico. «Stiamo ancora facendo la conta dei danni, che comunque appaiono ingenti, in molte strade e piazze», scrive il sindaco di Bologna su Facebook.

Bignami: “L’assalto alla sinagoga di Bologna fatto estremamente grave”

«L’aggressione alla sinagoga di Bologna da parte di decine di persone con volto travisato e in passamontagna, probabilmente le stesse che poco prima avevano attaccato un commissario della Polizia di Stato, costituisce un fatto di estrema gravità che deve essere condannato da tutte le forze politiche e che segna una pericolosa escalation nel clima di violenza e antisemitismo crescente che si sta registrando in Italia». C0sì il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

«Esprimo la mia più profonda vicinanza e solidarietà verso la Comunità ebraica di Bologna – prosegue Bignami – i cui esponenti stanno sopportando da tempo un clima di intimidazione e odio alimentato anche da istituzioni locali incapaci di collaborare a un clima di dialogo e pace sempre più necessario»

Il filo rosso che unisce le violenze a Torino, Roma, Milano e Bologna

«Le violenze a Torino, Roma, Milano e Bologna perpetrate contro le Forze dell’Ordine non sono casuali. Avvengono tutte in città amministrate dalla sinistra e sono tutte e quattro città dove sono presenti e radicati centri sociali e collettivi che da tanto tempo sono sostenuti dalla sinistra, anche comunale, sono il frutto di quanto hanno seminato. A Bologna Lepore addirittura ha all’interno della maggioranza rappresentanti di queste realtà, non è quindi un caso che questi fatti accadano in quelle città». Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei.

Lisei: dai pro-Pal a Ramy, solo pretesti per seminare terrore

«Tra l’altro – aggiunge – a Bologna hanno attaccato la Sinagoga, fatto gravissimo, ed anche qui non si può ignorare che come poco tempo fa il Sindaco Lepore esponesse la bandiera palestinese come un tifoso dello stadio. La tragica morte di Ramy è quindi solo l’ennesimo pretesto: oggi è Ramy, ieri erano le manifestazioni pro-Pal. Ogni occasione è buona per seminare terrore e violenza contro i cittadini, contro lo Stato, contro le Forze dell’Ordine, rivolgo loro vicinanza, solidarietà e ringraziamento per quanto fanno ogni giorno».

«I partiti di sinistra parlamentare non solo devono condannare questi fatti, ma iniziare con i fatti a staccare la spina a questi soggetti pericolosi e smetterla con la favola del governo autoritario, favola che non fa altro che alimentare questi episodi di violenza», conclude il parlamentare di Fratelli d’Italia.