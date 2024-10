Ristorante degli Angeli – Magliano Sabina

Ristorante degli Angeli

Località Madonna degli Angeli – 02046 Magliano Sabina

Telefono: 0744/91377

Sito Internet: www.ristorantedegliangeli.it

Tipologia: tradizionale

Prezzi: antipasti 15/18€, primi 18€, secondi 16/35€, dolci 8/10€

Chiusura: Domenica sera; Lunedì

OFFERTA

A una manciata di chilometri dall’uscita “Magliano Sabina” dell’A1, in località Madonna degli Angeli, sorge questo hotel ristorante da cui si gode una splendida vista sulla vallata sottostante. Qui si celebra una cucina di territorio basata su ottimi ingredienti a partire dall’olio EVO, aspetto al quale questo ristorante dedica un’attenzione particolare. Il menù presenta un’ampia scelta a cui si aggiunge un percorso degustazione – Passeggiata in Sabina – di 6 portate a 50 euro (stesso prezzo dello scorso anno, fatto raro in un’epoca di rincari generalizzati). Accolti da un delizioso supplì con interiora di pollo e da una delicata crema di piselli con prosciutto croccante, abbiamo dato il via al nostro percorso con l’eccellente fiore di Laura, un fiore di zucca ripieno di ricotta di pecora profumata all’acciuga servito con parmigiano reggiano, tartufo estivo e pomodorini, questi invero troppo caldi a rovinare il boccone. Si prosegue con il crudo di filetto alla Marciano con parmigiano reggiano, tartufo nero, aglio, limone e prezzemolo, impreziosito in tavola con un giro di un eccellente olio EVO pugliese monovarietale Coratina, e con i buoni tortelli ripieni di fiocco della Tuscia (formaggio) serviti con un sugo di pomodoro fresco e basilico, anche in questo caso a una temperatura (troppo alta) che disturbava l’equilibrio del piatto. È stata poi la volta del piccione alla brace, un piccione intero diviso a metà e cotto alla perfezione, anche se dobbiamo dire che lo abbiamo preferito, in occasioni di visite precedenti, preparato all’arrosto morto; lo cucinano anche ripieno, in alcuni periodi, ma prenotandolo con 3-4 giorni di anticipo ci hanno detto essere disponibile tutto l’anno. Un inusuale pre dessert, un fegatino al miele buono ma poco adatto a pulire il palato in attesa del dolce, ha introdotto il Paradiso di Laura, un dolce a base di yogurt e fragole delizioso e rinfrescante. In chiusura un buon espresso accompagnato da meringhe, biscotti all’anice e cubetti di crostata.

AMBIENTE

La grande sala è arredata in modo classico e ha un valore aggiunto nelle grandi vetrate che mostrano la valle in tutta la sua bellezza. A popolarla tavoli ben distanziati e apparecchiati di tutto punto con una bella mela verde al centro, forse omaggio all’olio EVO (si usa nelle degustazioni per resettare il palato). Ben allestito pure lo spazio esterno con tavoli alloggiati sotto a un pergolato, ideale per godere di un po’ di refrigerio nelle serate estive.

SERVIZIO

Cortese, professionale e giusto nei tempi.

Recensione tratta da Roma de La Pecora Nera – ed. 2024 – www.lapecoranera.net

