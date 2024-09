Israele, l’incursione di terra in Libano è imminente. Hezbollah: pronti ad affrontarli. Ma Biden: ora serve un cessate il fuoco

Si parla di incursione imminente di Israele in Libano, ma secondo il Wall Street Journal l’esercito israeliano ha già effettuato spedizioni nei tunnel di Hezbollah, preparando per l’appunto l’offensiva di terra. L’attacco su cui ci sarebbe stata una accelerazione dei tempi, per cui potrebbe iniziare ben prima di quanto ci si aspettasse solo fino a pochi giorni fa, spiegano fonti militari al Jerusalem Post.

Israele pronta all’incursione di terra in Libano. Biden informato dichiara: « Servirebbe un cessate il fuoco»

Non solo. Nell’informare Washington che Israele sta pianificando un’operazione di terra limitata in Libano che potrebbe essere lanciata a breve, Tele Aviv ha anche precisato che l’operazione pianificata sarebbe «più ridotta rispetto all’ultima guerra con Hezbollah del 2006. E si concentrerebbe sull’eliminazione delle infrastrutture dei militanti lungo il confine, per rimuovere la minaccia posta alle comunità di confine israeliane». Biden, informato dell’azione in fieri, coi giornalisti ha commentato: «Sono più al corrente di quanto possiate immaginare, ma sarebbe meglio se si fermassero, servirebbe un cessate il fuoco ora».

Tel Aviv ha informato Washington: saranno raid mirati contro specifici obiettivi di Hezbollah

L’Idf è rimasto sorpreso dalla mancata risposta di Hezbollah, ad oggi, ai raid mirati di Israele contro i suoi vertici e operativi nelle ultime due settimane, e in particolare all’assassinio del leader Hassan Nasrallah avvenuto venerdì. La capacità di risposta di Hezbollah contro il fronte di Israele è stata ridotta più di quanto atteso. In particolare, l’Idf si aspettava una risposta letale, che non è arrivata, su Haifa e sulle porzioni più a sud del fronte nord.

Libano, Hezbollah: «Siamo pronti ad affrontare Israele sul terreno se dovessero invaderci»

Intanto, mentre un raid israeliano ha colpito, per la prima volta dall’inizio della guerra, il nord del Libano, dopo che nella notte era stato preso di mira anche il centro di Beirut, il numero due di Hezbollah, Naim Qassem, annuncia di essere pronto alla resistenza e dichiara: «Siamo pronti ad affrontare Israele sul terreno se dovessero invaderci. Continueremo a combattere».

Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Nasser Kanani: «Non invieremo forze militari a Gaza o in Libano»

E proprio quando il Consiglio della Shura di Hezbollah, l’organismo decisionale centrale del gruppo, annuncia di aver scelto Hashim Safi Al Din come nuovo leader del “Partito di dio”, il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Nasser Kanani asserisce netto che starà al fianco di Hezbollah nella resistenza contro Israele senza necessariamente sferrare un attacco: «Non invieremo forze militari a Gaza o in Libano per combattere contro il regime sionista».

Non solo Libano, raid di Israele anche nello Yemen

Mentre, sempre dal fronte degli alleati di Hezbollah, dalle postazioni di Hamas confermano la morte del loro leader in Libano, Fateh Sherif Abu Al-Amin, ucciso in un attacco israeliano nel sud. Un’azione a raggera, quella di Israele, che in queste ore più che mai si sta mostrando determinata ad affrontare il nemico e le sue minacce su vasta scala: decine di aerei israeliani, allora, hanno infatti attaccato le aree di Ras Issa e Hodeidah nello Yemen.

Videomessaggio di Netanyahu agli iraniani: «Israele è con voi, presto sarete liberi»

E a proposito di comunicazioni a e dall’Iran, oggi con un videomessaggio che il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha voluto rivolgere al popolo iraniano «in questo momento cruciale» e «senza filtri o intermediari», ha sentenziato: «Ogni giorno, vedete un regime che vi soggioga, fa discorsi infuocati sulla difesa del Libano, sulla difesa di Gaza. Eppure ogni giorno, quel regime fa sprofondare la nostra regione sempre più nell’oscurità e nella guerra. Ogni giorno, i loro burattini vengono eliminati. Chiedetelo a Mohammed Deif. Chiedetelo a Nasrallah. Non c’è posto in Medio Oriente che Israele non possa raggiungere».

E ancora. «Gli iraniani sappiano che Israele è con loro», ha proseguito Netanyahu rivolto al popolo di Teheran. «Quando l’Iran sarà finalmente libero e quel momento arriverà molto prima di quanto la gente pensi, tutto sarà diverso», ha quindi continuato il capo del governo israeliano, sottolineando che quando accadrà «i nostri due Paesi, Israele e Iran, saranno in pace». Concludendo: «Quando arriverà quel giorno, la rete terroristica che il regime ha costruito in cinque continenti sarà smantellata e l’Iran prospererà come mai prima. Con investimenti globali e turismo di massa», ha anche aggiunto Netanyahu. Sollecitando la popolazione a «non lasciare che un piccolo gruppo di teocrati fanatici distrugga le vostre speranze ed i vostri sogni».