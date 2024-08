L’allenatore di Jacobs cacciato dai Giochi di Parigi: è accusato di molestie su tre donne

Rana Reider, l’allenatore di Marcell Jacobs, è stato cacciato dai Giochi di Parigi 2024, in seguito alle accuse di abusi sessuali ed emotivi da parte di tre donne. Lo riporta il ‘Times‘, secondo cui l’accredito del 54enne coach statunitense ai Giochi è stato revocato dal comitato olimpico canadese dopo che tre donne hanno intentato causa contro di lui in Florida, dove Reider vive e allena.

Una volta venuti alla luce i casi giudiziari la federazione statunitense di atletica leggera ha allertato lo scorso fine settimana l’omologa federazione canadese che d’intesa con il proprio comitato olimpico ha ritirato le credenziale che aveva fornito a Reider, allenatore anche del canadese Andre De Grasse, oro olimpico sui 200 metri a Tokyo.

Reider, americano, era stato accreditato dal Comitato olimpico canadese come allenatore personale, dunque non nello staff del Team Canada. Ma ora, come richiesto da World Athletics (la Federazione mondiale dell’atletica), probabilmente dietro sollecitazione del Cio, è stato lo stesso Comitato canadese a ritirargli l’accredito. Reider non potrà quindi più accedere negli impianti dove si svolgono gli allenamenti. Una situazione che non dovrebbe avere effetti sulle Olimpiadi di Jacobs, che dopo aver chiuso al quinto posto la finale dei 100 è ora in lizza per la staffetta 4×100, problemi muscolari permettendo.

Si sostiene che, dopo che i casi giudiziari sono venuti alla luce, USA Track & Field, l’associazione di atletica leggera degli Stati Uniti d’America che opera sul territorio nazionale con sede a Indianapolis, abbia allertato la sua controparte canadese durante l’ultimo weekend. Secondo quanto riportato dal Times, i dirigenti olimpici canadesi – che inizialmente avevano fornito a Reider le credenziali per Parigi – hanno informato l’allenatore che il suo pass è stato ritirato. Nessun coinvolgimento della Federazione italiana atletica leggera, in quanto Reider era stato accreditato dal Canada.

Il 54enne tecnico californiano è diventato l’allenatore dell’oro olimpico dei 100 metri a Tokyo dal settembre scorso, dopo la separazione tra Jacobs e il coach Paolo Camossi. Lo sprinter azzurro si allena con lui a Jacksonville, in Florida. Il caso delle tre donne che hanno intentato cause legali presso un tribunale della Florida risale al novembre del 2021.