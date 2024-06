Ue, Proccaccini: “L’Ecr diventerà il terzo gruppo al Parlamento europeo. Supereremo Macron”

Ottime notizie per l’Ecr, la famiglia dei conservatori e riformisti europei guidata da Giorgia Meloni. “Credo che con oggi Ecr diventerà il terzo gruppo al Parlamento europeo”. Così, intervistato dal Corriere della Sera, Nicola Procaccini di Fratelli d’Italia, copresidente dei conservatori europei. “Basta solo aspettare”, aggiunge l’europarlamentare al suo secondo mandato. “Ma credo che la delegazione di Ecr supererà nei numeri Renew Europe”, i liberali di Macron.

Ue, Procaccini: l’Ecr diventerà il terzo partito europeo

Il vento di destra è nei numeri e nei fatti. “Noi da mesi cerchiamo di crescere in maniera tale da pesare di più nel Parlamento di luglio. Ma l’obiettivo è crescere con coerenza, non solo nei numeri ma nella condivisione di programmi”. Ora – aggiunge Procaccini – bisogna vedere come questo peso si manifesterà nella Commissione. Questo è il compito di Giorgia Meloni, andrei su un terreno non mio se intervenissi su questo”.

I cittadini hanno votato per un’Europa di centrodestra

Tanti i titoli nell’agenda dell’Ecr. “Abbiamo dei punti fermi, tra cui la questione russo-ucraina. Se è vero che Orban si è dimostrato più ragionevole di come di solito viene dipinto, non possiamo però negare il peso della questione. Pensate ai finlandesi che hanno aderito alla Nato un anno fa. Le posizioni sono diverse”. Il presidente del Ppe, Manfred Weber, ha detto che i cittadini hanno votato per un’Europa di centrodestra. “Non c’è la possibilità di continuare come se nulla fosse. Weber descrive una realtà oggettiva. In campagna elettorale un elemento decisivo è stata la critica agli eccessi radicali del green deal. Che si possa fare ‘business as usual’ quando i cittadini si sono espressi con questa nettezza mi pare impensabile”.

Nessuna confluenza di Ecr con Identità e democrazia

Procaccini esclude che Ecr e Identità e democrazia (dove siedono la Lega di Salvini e il Rn di Marin Le Pen) confluiscano in un solo gruppo: “Non credo proprio. Soprattutto – conclude Procaccini – è escluso che noi possiamo lasciare Ecr. Tra l’altro, perderemmo delegazioni che confluirebbero nel Ppe”.