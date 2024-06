Antisemitismo a destra, video bis di Fanpage. Da Donzelli la condanna di FdI. Si attende l’inchiesta sui giovani di sinistra…

Ieri sera al “Monk” di Roma, nel quartiere Portonaccio, è stata proiettato la seconda parte dell’inchiesta, si fa per dire, di Fanpage, sull’infiltrazione di ragazzi di estrema destra, che usano toni razzisti, antisemiti, per convinzioni o goliardia, nelle formazioni giovanili di Fratelli d’Italia. Spiando dal buco della serratura e nella chat di una moltitudine di ragazzi di destra, Fanpage ha scovato altre frasi censurabili, soprattutto di stampo antisemita, anche contro la senatrice di FdI Ester Mieli, oggetto – nei video taglia e cuci – di ironie e insulti.

Antisemitismo, la denuncia di Fanpage, la condanna di FdI

Come già Fabio Roscani, dopo la prima puntata, ieri Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, dopo la divulgazione del video, davanti a un eccitatissimo Roberto Saviano, ha definito categoricamente la posizione del partito. “Ribadiamo: nessuno spazio in Fratelli d’Italia per razzisti, estremisti e antisemiti. Sono inaccettabili, nonostante le modalità con cui sono state carpite e divulgate, le frasi che si sentono in filmati diffusi oggi che riprendono militanti del nostro partito usare un linguaggio incompatibile con i valori di riferimento del nostro movimento politico. Solidarietà alla senatrice Ester Mieli per gli insulti che le vengono rivolti. Fratelli d’Italia interverrà con grande fermezza nei confronti dei responsabili”.

Anche Ester Meli è intervenuta personalmente: “Come senatrice della Repubblica italiana componente di Fdi non mi riconosco in quelle immagini, in quei comportamenti e in quelle parole che sono state mostrate. Non ritrovo la realtà che conosco di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale. È evidente che la presenza di elementi nostalgici piegati ad un passato riprovevole e criminale non mi appartengono”. “Le parole e i comportamenti là tenuti sono per me motivo di condanna e disapprovazione. Sono sicura che i vertici di Fdi sapranno confermare la vocazione e la sostanza di un partito conservatore completamente libero da ideologie e comportamenti pericolosamente nostalgici”.

Si attende, con ansia, analoga “inchiesta” sui gruppi giovanili di sinistra, antisemiti, pro-Pal, violenti, okkupanti, eversivi, anarchici e neo insurrezionalisti.