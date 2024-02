Nel mirino di Putin un altro dissidente: chi è Oleg Orlov, il premio Nobel che denuncia gli orrori del comunismo

Un tribunale di Mosca ha condannato a due anni e mezzo di carcere Oleg Orlov (70 anni), dissidente russo e co-presidente del gruppo per i diritti umani Memorial, vincitore del Premio Nobel per la pace. Orlov è stato condannato per aver screditato l’esercito russo per le sue posizioni contrarie alla guerra in Ucraina e per lui l’accusa aveva chiesto una condanna a due anni e 11 mesi. L’accusa ha sostenuto che Orlov abbia pubblicato un articolo critico, dettato dalla sua “ostilità contro i tradizionali valori spirituali, morali e patriottici russi” e dall’odio verso l’esercito russo.

Orlov è stato ammanettato, subito dopo la lettura della sentenza, e portato fuori dall’aula, scortato da otto agenti con il volto coperto da passamontagna e il giubbotto anti proiettile, salutato dagli applausi dei sostenitori presenti oggi, come in occasione delle altre udienze, al tribunale Golovinsky di Mosca in cui si è svolto il processo. Orlov ha quasi 71 anni e da poche settimane è stato inserito nell’elenco degli “agenti stranieri” Per il suo impegno di una vita a difesa dei diritti umani in Russia, nel 2009 aveva ricevuto anche il Premio Sakharov. Con Memorial, nel 2022, il Premio Nobel per la pace.

“La storia di Oleg Orlov è quella di un uomo che si è battuto tutta la vita contro la guerra e la dittatura”, riassume Alekandr Cherkasov, che con lui ha militato in Memorial sin dalle prime discussioni da cui l’organizzazione ha avuto origine. E lo ha fatto, motivato dal “senso di soffocamento” che provava da tempo, sin dall’inizio degli anni Ottanta, per protestare contro la repressione del movimento Solidarnosc in Polonia e il rischio di un intervento di Mosca, e contro l’invasione dell’Afghanistan da parte dell’Unione sovietica.

La sua associazione per la riabilitazione delle vittime di Stalin e del comunismo sovietico

Figlio di un ingegnere anti-comunista perseguitato dal regime stalinista, inizia a stampare e distribuire volantini per le strade di Mosca, per denunciare la guerra e chiederne la fine immediata e il ritiro delle forze militari o contro la dichiarazione dello stato di emergenza in Polonia. A lungo non sa bene cosa fare. Non è convinto dal movimento dei dissidenti che trova non efficace. Matura così l’idea dei volantini, di come stamparli da solo con un duplicatore, uno strumento da produrre facilmente in casa per replicare testi, che poi distribuisce la notte intorno alla stazione Kievsky, poi sul Kutuzovsky, negli androni delle case di Mosca.

Nel 1988, Oleg Orlov inizia a partecipare alle discussioni di Memorial per la riabilitazione delle vittime del terrore sovietico, la denuncia delle violazioni dei diritti umani, la costruzione di monumenti per le vittime. Prende parte a spedizioni in Siberia, per individuare le rovine dei gulag staliniani. Poi c’è stato il Nagorno Karabakh nel 1990, dove è rimasto in territorio di guerra diverse settimane, un conflitto