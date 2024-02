Mark Knopfler ha messo all’asta 122 chitarre: felice che daranno gioia a voi, colleghi suonatori…

L’asta della collezione personale di 122 chitarre della leggenda della musica Mark Knopfler, il celebre cantautore, guitar hero e frontman dell’iconica band britannica Dire Straits, ha incassato 8.840.160 sterline (10.342.987 euro). La vendita, che si è tenuta da Christie’s a Londra, è stata guidata dalla Gibson Les Paul Standard Vintage di Knopfler del 1959, venduta per 693.000 sterline, stabilendo un nuovo record mondiale d’asta per questo modello (la stima era i 300.000-500.000 sterline). Sono stati stabiliti altri nuovi record mondiali d’asta, tra cui quelli di una Pensa-Suhr e di una Schecter.

Famoso per il suo stile di fingerpicking distinto e virtuoso, Knopfler ha scelto ogni strumento per il suono e tono specifici, assemblando un ampio archivio che comprende nomi iconici e di fama mondiale come Fender, Gibson, Gretsch e Martin insieme a modelli personalizzati di Rudy Pensa e John Suhr ed esempi su misura realizzati da liutai di tutto il mondo.