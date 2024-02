Il punto sulla guerra in Ucraina. Le truppe di Kiev si ritirano da Avdijvka, Putin esulta. Il ruolo di Biden

L’Ucraina si ritira da Avdiivka, la Russia festeggia la conquista. Vladimir Putin celebra il risultato nella guerra in corso da 2 anni e lo usa nella campagna in vista delle elezioni presidenziali in Russia, con la vittoria già in tasca. Informato dal ministro della Difesa Sergei Shoigu sulla missione compiuta, il leader del Cremlino invia un telegramma ai reparti che hanno preso possesso della città ridotta a un cumulo di macerie. Dall’altra parte del fronte, Volodymyr Zelensky torna a chiedere un segnale agli Stati Uniti: le ultime news dal fronte sono l’ulteriore conferma, le armi e gli aiuti bloccati dal Congresso sono vitali per Kiev.

Zelensky a Monaco: vitali gli aiuti Usa

Dopo il via libera del Senato, serve il voto favorevole della Camera per sbloccare le forniture da 61 miliardi. “Contiamo su una decisione positiva del Congresso. Per noi, questo pacchetto di aiuti è vitale”, dice Zelensky, nella sua conferenza stampa con la vicepresidente degli Usa Kamala Harris a Monaco, rivolgendo l’ennesimo appello alla Camera.

“Non credo che il nostro partner strategico si possa permettere di non sostenere l’Ucraina”, aggiunge il presidente ucraino, che vuole entrare nelle polemiche politiche interne degli Stati Uniti, con una parte dei repubblicani, incitati da Donald Trump in corsa di nuovo per la Casa Bianca, che stanno bloccando da mesi l’approvazione dei nuovi aiuti per l’Ucraina.

I ministri degli Esteri del G7: la Russia dovrà pagare i danni

A Monaco i ministri degli Esteri del G7 riuniti sotto la presidenza di Antonio Tajani “hanno sottolineato che la Russia dovrà pagare per i danni e la devastazione che sta provocando all’Ucraina e alla sua popolazione”. Nella dichiarazione di Tajani a nome del G7 si afferma che i ministri degli Esteri “hanno ribadito la loro determinazione a mantenere gli asset sovrani della Russia nelle loro giurisdizioni congelati fino a quando non pagherà per i danni che ha provocato”. I membri del G7 “continueranno a esplorare tutte le possibili strade per aiutare l’Ucraina a ottenere compensazioni dalla Russia, in linea con i loro rispettivi sistemi legali e con il diritto internazionale”.

“Le forze ucraine sono state costrette a ritirarsi da Avdiivka dopo che i militari hanno dovuto razionare le munizioni a causa della mancanza di rifornimento provocata dall’inazione del Congresso”, è il messaggio di Joe Biden.