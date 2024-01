Trump trionfa in New Hampshire: “Pronto a sfidare Biden, il peggior presidente della storia”

Donald Trump si è detto “molto onorato” della vittoria nelle primarie repubblicane del New Hampshire ed ha affermato che il Partito repubblicano è “molto unito” dietro alla sua candidatura alla Casa Bianca.

Il tycoon ha smentito i sondaggi che anticipavano un testa a testa tra lui e la sua avversaria diretta, l’ex ambasciatrice all’Onu Nikki Haley. L’ex presidente si è invece imposto con quasi il 55 per cento delle preferenze, mentre Haley non si è spinta oltre il 43 per cento.

La vittoria dell’ex presidente giunge appena una settimana dopo la vittoria ancor più netta ottenuta ai caucus in Iowa, che hanno aperto la stagione delle primarie di partito in vista delle elezioni presidenziali di novembre.

“Non vedo l’ora di andare contro il peggior presidente nella storia del nostro Paese”, ha anche detto Trump in un’intervista esclusiva a Fox News. Quanto alla sua rivale Nikki Haley, deve ritirarsi dalla corsa per la nomination repubblicana “perché altrimenti noi dobbiamo sprecare soldi invece che spenderli contro Biden”. “Se non si ritira, dobbiamo sprecare soldi invece che usarli per Biden che è il nostro obiettivo”, ha ripetuto l’ex presidente che nel discorso dopo la vittoria ha preso in giro l’avversaria per essersi presentata “sul palco tutta ben vestita” per parlare di vittoria. “Non permettiamo a qualcuno di parlare di vittoria quando invece ha avuto veramente una brutta notte”, ha aggiunto riferendosi ai risultati elettorali negativi di Haley, ed affermando che non le si può permettere di andare avanti con le sue “stupidaggini”, usando un termine offensivo.

Nikki Haley non molla: “Trump candidato fa comodo ai democratici”

Nel discorso in cui ha riconosciuto la sua nuova sconfitta, la rivale ha invece escluso la possibilità di ritirarsi dalla corsa per la Casa Bianca, ricordando che la vittoria di Donald Trump fa il gioco dei democratici. “Il segreto noto a tutti in politica è che i democratici vogliono a tutti i costi avere Trump come avversario”, ha aggiunto la 52enne ex ambasciatrice all’Onu, mentre i suoi sostenitori urlavano “Trump è un perdente”. Haley così ha confermato che ora si sposterà in South Carolina, lo stato dove è stata governatrice, e dove si svolgerà la prossima tornata delle primarie il 24 febbraio.

Nel suo discorso, la repubblicana ha difeso la sua posizione ricordando come stia salendo progressivamente nei sondaggi, con una campagna iniziata al 2 per cento e che ora le ha permesso di essere rimasta l’unica sfidante