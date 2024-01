Quali sono i supermercati migliori. La classifica di Altroconsumo sulla grande distribuzione nazionale e locale

Esselunga e Ipercoop piacciono per la qualità dei loro prodotti; Eurospin e Aldi per la convenienza. E’ questa la classifica dei supermercti più apprezzati dai consumatori italiani che ha stilato Altroconsumo, basandosi su diecimila interviste.

Tra le catene preferite, anche per gli acquisti online, ci sono i grandi nomi della distribuzione made in Italy: Esselunga in cima e IperCoop a un solo punto di distanza. Al terzo posto NaturaSì, un’insegna votata all’alimentazione biologica: la sua caratteristica valoriale fa evidentemente molta breccia tra i consumatori attenti all’ambiente.Il loro punto di forza? La qualità dei prodotti. In fondo alle preferenze Carrefour e per i discount Tuodì.

Piacciono anche- rileva Altroconsumo – “i supermercati del territorio, cioè le insegne presenti soltanto in specifiche regioni. La migliore insegna locale, secondo le nostre elaborazioni, è Dem, una catena con diversi supermercati dislocati tra Roma e Frosinone, seguita a stretto giro da Tosano, un gruppo di 19 supermercati presenti nelle province di Verona, Vicenza, Brescia, Venezia, Mantova, Treviso, Ferrara, Padova e Udine, particolarmente attraenti per i loro prezzi. Per quanto riguarda i discount, dove ovviamente la leva del prezzo è il motore della scelta, i preferiti sono Eurospin e Aldi”.

I consumatori sono generalmente molto esigenti per quanto riguarda la spesa, ma nell’ultimo anno hanno dovuto fare i conti con rincari generalizzati: Altroconsumo stima che ogni mese per fare la spesa si spendono in media 409 euro, 27 euro in più rispetto al 2022.