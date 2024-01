Badante “rapisce” un’anziana di Asti e la porta in Romania: le ha sottratto casa e oltre 500mila euro

Una badente romena di 47 anni è stata arrestata ad Asti per autoriciclaggio e circonvenzione di incapace ai danni di una signora ottantenne, vedova e senza figli. A settembre l’anziana si era presentata nella Stazione Carabinieri di Castagnole delle Lanze denunciando che la sua badante rumena l’aveva strattonata, che la voleva portare in Romania e che la sua abitazione era stata occupata dall’indagata e altri suoi connazionali.

Le indagini hanno permesso di accertare come nel 2014 l’anziana avesse assunto la donna per aiuti domestici e soprattutto per assistere il marito malato. Dopo la morte del coniuge, la vedova, priva di una significativa rete parentale ed amicale, veniva accompagnata da un medico psichiatra che ne rilevava uno stato di depressione. L’indagata, nel frattempo trasferitasi nell’abitazione della vittima, riusciva a convincere l’anziana a fare un viaggio in Romania dove poi, con l’inganno, veniva lasciata inizialmente in una casa di riposo e poi assistita dalla madre della 47enne nell’abitazione della stessa.

La 47enne romena le ha sottratto oltre mezzo milione di euro

L’anziana ha vissuto per anni in Romania completamente isolata dalle poche persone che conosceva in Italia, in un luogo dove non conosceva la lingua e con un telefono cellulare con scheda rumena sul quale erano memorizzati solamente le utenze dell’indagata e della madre. Anche tutti i documenti di identità e di quelli relativi alla sua salute erano conservati dall’indagata e dalla madre. Prima della partenza per la Romania, la 47enne ha fatto redigere dall’anziana una procura generale a suo nome presso un notaio, le ha fatto sottoscrivere una polizza vita del valore di 120.000 euro della quale era unica beneficiaria e l’ha accompagnata nella filiale della banca dove aveva i suoi risparmi per farle firmare una delega ad operare sui suoi conti correnti e dossier titoli. Per problemi di salute nell’estate 2023 l’anziana è stata riaccompagnata in Italia dove si è resa conto che erano stata fatte importanti modifiche alla propria abitazione