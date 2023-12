Arbitro turco colpito con un pugno dal presidente dell’Ankaragucu (video). “Mi ritiro dal calcio”

Il massimo campionato di calcio in Turchia è stato sospeso a tempo indeterminato dopo che uno dei migliori arbitri del paese è stato colpito con un pugno dal presidente di un club al termine di una partita di Super Lig di lunedì. Halil Umut Meler è stato avvicinato in campo e colpito dal presidente dell’Mke Ankaragucu Faruk Koca, scatenando il caos mentre giocatori e dirigenti si univano alla mischia o cercavano di sedare la rissa. Meler aveva espulso un giocatore per squadra, poi aveva concesso il pareggio al Rizespor avversario al settimo minuto di recupero, costringendo l’avversario all’1-1. L Federcalcio turca (Tff) ha rapidamente annunciato la sospensione.

L’arbitro turco colpito dal pugno è sotto choc e vuole ritirarsi

“Halil è ancora sotto shock per l’incidente. Mentre era con noi, ha fatto affermazioni molto chiare come ‘È finita, è tutto per me’. Abbiamo cercato di calmarlo dicendogli: ‘Quando torni a Izmir, parla con tua moglie e la tua famiglia e prendi questa decisione con loro’”, le parole dell’arbitro turco riportate dall’emittente locale NTV.

“Le dichiarazioni irresponsabili di presidenti di club, dirigenti, allenatori e commentatori televisivi nei confronti degli arbitri hanno aperto la strada a questo vile attacco di oggi -ha affermato la Tff-. In coordinamento con il nostro Stato, tutti i procedimenti penali del caso hanno iniziato ad essere avviati contro i responsabili e i mandanti di questo attacco disumano. Il club responsabile, il suo presidente, i suoi dirigenti e tutti i criminali che hanno attaccato Meler saranno puniti nel modo più severo. Con decisione del consiglio di amministrazione della Tff, le partite di tutti i campionati sono state rinviate a tem