Addio a Luigi Berlinguer, l’ex ministro cugino di Enrico. Valditara: “Ha lasciato una traccia importante”

Addio a Luigi Berlinguer: l’ex ministro dell’Istruzione e’ morto all’eta’ di 91 anni nell’ospedale La Scotte di Siena, dove era ricoverato dall’estate. Sassarese e cugino dello storico leader del Pci, Enrico Berlinguer, è stato deputato e senatore di Ds e Pds ed europarlamentare del Pd nella legislatura 2009-2014. Come ministro il suo nome è legato alle riforme della scuola portate avanti dal 1996 al 2000, prima con Romano Prodi e poi con l’esecutivo guidato da D’Alema, con cui riordinò i cicli di istruzione e sancì la parità scolastica.

«Apprendo con grande dolore della scomparsa di Luigi Berlinguer. È stato un ministro appassionato di scuola, sempre aperto al dialogo, ha lasciato una traccia importante. Ai suoi cari le mie più sentite condoglianze». Lo ha scritto su X il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara. Per il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi, Berlinguer «è stato un ministro dell’istruzione innovatore e riformatore, dobbiamo a lui la legge sulla parità scolastica. Una vita dedicata alla centralità dell’educazione nella vita della società, il primo e più importante investimento per lo sviluppo del paese e per la crescita di ogni persona».

Mentre l’ex premier Romano Prodi commenta: «A lui ero legato da sentimenti di vera amicizia, un legame forte, a cui si univa una stima profonda. Luigi aveva una autentica passione per la scuola pubblica, un impegno condotto con intelligenza e rigore. Era un europeista convinto e ha dedicato la sua vita alla politica. Il mio pensiero affettuoso va ai suoi cari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene». La salma dell’ex ministro sarà esposta all’Università di Siena, dove ha insegnato a lungo e di cui era stato rettore per nove anni, dal 1985 al 1994.

La biografia di Luigi Berlinguer

Cugino di Enrico Berlinguer, imparentato con Francesco Cossiga, è stato deputato e senatore e ha