L’ammiraglio Cavo Dragone a capo del comando militare Nato. Crosetto: “Un successo per l’Italia”

L’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, capo di Stato maggiore della Difesa, è stato eletto sabato a Oslo, in una riunione di tutti i capi militari dei Paesi dell’Alleanza, presidente del Comitato militare della Nato, il più alto grado militare dell’organizzazione.

L’avvicendamento con l’olandese Robert Bauer

Una scelta che è stata salutata con grande soddisfazione dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, dal ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani e da quello della Difesa Guido Crosetto. Il ministro Crosetto si è detto “particolarmente soddisfatto e orgoglioso che i Capi delle Difese della Nato abbiano nominato l’Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone quale successore dell’attuale ‘Chairman’ del Comitato Militare dell’Alleanza Atlantica, l’Ammiraglio Robert Bauer. Una decisione che è stata presa a stragrande maggioranza, nonostante la perdurante ostilità di alcuni Paesi dell’Alleanza, e che, in ogni caso, testimonia l’eccezionale profilo della candidatura italiana e del ruolo dell’Italia nel fondamentale supporto fornito all’Alleanza Atlantica e nello scenario internazionale”.

Da La Russa a Gasparri, la soddisfazione del mondo politico

“Desidero esprimere la mia grande soddisfazione per l’elezione dell’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone a prossimo presidente del Comitato militare della Nato”, afferma in una nota il presidente del Senato Ignazio La Russa. “A tutti coloro che hanno reso possibile questo importante risultato vanno i miei ringraziamenti e all’Ammiraglio Cavo Dragone – che ho sempre considerato uno dei migliori militari – giungano le mie sincere congratulazioni”, aggiunge. “Un motivo di orgoglio per l’italia” Così su X il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci.

“Una notizia che ci rende orgogliosi e che riconosce l’importante ruolo svolto dall’Italia in ambito NATO e nelle comuni missioni internazionali nei teatri di stabilità “, dichiara il sottosegretario alla Difesa, senatrice Isabella Rauti. “Un risultato positivo per l’Italia, importante per la Nato, che premia tutte le nostre Forze armate, oltre che un uomo di grande competenza e di grande valore”, commenta il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri. Per il presidente dei senatori FdI, Lucio Malan, “l’elezione dell’ammiraglio Giuseppe Cavo