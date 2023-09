Ancora violenze a Milano: agenti aggrediti e ragazzi pestati brutalmente nelle zone della movida

Ancora violenza a Milano, dove nella notte tra sabato e domenica si sono registrati due episodi particolarmente gravi nelle zone della movida. Uno nei pressi della discoteca Hollywood, dove quattro uomini si sono scagliati contro gli agenti di una pattuglia della polizia, intervenuta per sedarne le intemperanze; l’altro a due passi dal Castello Sforzesco, dove due ragazzi sono stati aggrediti brutalmente da due sconosciuti, descritti come nordafricani. Il deputato di FdI, Riccardo De Corato, ha descritto la zona della movida tra corso Como, piazza Gae Aulenti e via Di Tocqueville come una sorta di “triangolo delle Bermuda” dell’illegalità, chiedendo un maggiore coinvolgimento della polizia locale, al fianco di quella di Stato, nei servizi di prevenzione.

Gli agenti aggrediti nei pressi di Corso Como

Per l’episodio nelle vicinanze dell’Hollywood sono stati arrestati quattro uomini, tre intorno ai vent’anni e uno ben oltre i quaranta, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Gli addetti alla sicurezza della discoteca avevano segnalato la presenza di persone moleste davanti al locale, che si trova accanto a corso Como, nel cuore della movida milanese, chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. All’arrivo dei poliziotti, i quattro uomini hanno prima opposto resistenza ai tentativi di controllo da parte degli agenti e poi dagli insulti sono passati alle mani, aggredendo gli agenti. Due di loro sono dovuti ricorrere alle cure in ospedale, con prognosi di 5 giorni. I quattro aggressori sono stati, quindi, arrestati e per loro, è anche scattata la denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale e minacce.

La brutale aggressione di due ragazzi nella zona del Castello Sforzesco

È andata molto peggio ai ragazzi, di 25 e 26 anni, aggrediti nei pressi del Castello Sforzesco, davanti a un locale vicino alla Triennale. Poco prima delle tre di notte, due sconosciuti li hanno avvicinati con la scusa di chiedere una sigaretta e poi li hanno aggrediti brutalmente, al punto di far saltare loro dei denti a forza di pugni. Gli aggressori, descritti come nordafricani, si sono poi dileguati. Le due vittime hanno avvicinato una pattuglia della Polizia Locale, raccontando quanto accaduto. I due aggressori, tuttavia, hanno fatto perdere le loro tracce, scappando in direzione della stazione di Milano Cadorna e non sono stati rintracciati. Nella zona, inoltre, secondo quanto riferito dal Giorno, non vi sarebbero telecamere di sorveglianza. I due giovani feriti sono stati medicati al pronto soccorso del Policlinico.