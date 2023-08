Tensione a Perugia: immigrato marocchino ruba in un negozio e picchia i dipendenti

Gli agenti hanno arrestato per il reato di rapina impropria un immigrato marocchino di 35 anni. Risulta gravato da un divieto di ritorno nel Comune di Perugia e di diversi precedenti di polizia. Dopo essersi impossessato di alcuni articoli, nascondendoli all’interno di uno zaino, aveva guadagnato l’uscita dal negozio. E aveva picchiato i dipendenti che tentavano di bloccarlo.

L’immigrato marocchino trattenuto a fatica dai dipendenti

La ricostruzione dei fatti. Uno dei dipendenti aveva notato i movimenti sospetti del marocchino. E prima dell’inseguimento aveva chiamato la Polizia. Giunti sul posto, gli agenti hanno raggiunto i due dipendenti dell’esercizio commerciale, che cercavano di trattenere il 35enne. Lui provava invece a divincolarsi, nel tentativo di fuggire. Bloccato dai poliziotti, l’uomo è stato identificato e sottoposto a perquisizione. E all’interno della borsa del ladro, i poliziotti hanno trovato la refurtiva e un coltello multiuso.

Prima il malore, poi l’arresto

L’immigrato marocchino ha accusato un malore e per questo motivo è stato accompagnato dal personale del 118 presso il locale nosocomio per gli accertamenti e le cure del caso. Dimesso dall’ospedale, l’immigrato è stato accompagnato presso gli uffici della Questura di Perugia. Al termine delle attività di rito è stato arrestato per il reato di rapina impropria.