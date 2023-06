Forlì, ai domiciliari l’assessore Minenna (Regione Calabria) e l’ex deputato leghista Pini

Marcello Minenna, attuale assessore all’Ambiente della Regione Calabria ed ex direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è da stamane agli arresti domiciliari nell’ambito di un’inchiesta della procura di Forlì.

L’arresto è arrivato nell’ambito di un’inchiesta che ha emesso in totale 34 provvedimenti cautelari e riguarda alcuni episodi di corruzione. Agli arresti domiciliari anche l’ex deputato della Lega, Gianluca Pini. C’è anche un maxi appalto con l’Ausl Romagna per la fornitura di mascherine nell’inchiesta che ha portato a diversi arresti.

Il patto tra Minenna e Pini

Secondo la Procura vi sarebbe un ‘patto scellerato’ fra Marcello Minenna e Gianluca Pini. In particolare l’ex parlamentare “prometteva a Minenna di accreditarlo all’interno della ‘Lega Salvini Premier’ in modo che venisse considerato un uomo di quel partito e gli prometteva altresì la riconferma della nomina a Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane a seguito del cambio dell’esecutivo, che effettivamente otteneva’’.

Minenna dal canto suo, si legge nel capo di imputazione, “accettava le promesse di accreditamento all’interno del partito ‘Lega Salvini Premier’ e di riconferma della nomina nel ruolo di Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane in cambio dell’asservimento della sua funzione pubblica agli interessi privati dell’imprenditore Pini’’.

Interventi in aiuto di Pini per l’importazione di mascherine

In particolare, secondo l’accusa, in occasione delle importazioni di merci per il contrasto al Covid-19, Minenna sarebbe intervenuto in aiuto di Pini per risolvere i problemi che l’imprenditore aveva in fase sdoganamento della merce – tra cui le mascherine da cui l’inchiesta è partita – ovvero in fase di accertamenti da parte dei funzionari territoriali delle dogane.

Nell’inchiesta sono coinvolti anche esponenti del mondo imprenditoriale romagnolo con importanti trascorsi istituzionali di livello nazionale.

Da dove è partita l’inchiesta

L’operazione di oggi giunge al culmine di un’indagine antidroga avviata dalla Squadra Mobile della Questura di Forlì nel gennaio del 2020 nei confronti di un sodalizio straniero dedito al traffico di stupefacenti. Le indagini hanno permesso di confermare l’ipotesi di coinvolgimento nel traffico internazionale di droga di un imprenditore forlivese con precedenti penali operante nei settori dell’autotrasporto.