Allenatore interviene per dividere i genitori che litigano alla partita dei figli: colpito, perde un rene

Cerca di sedare una rissa scoppiata tra alcuni genitori dei piccoli calciatori che stavano disputando una partita. Viene colpito tanto violentemente a un fianco e perde un rene. È accaduto a un 44enne, in pieno pomeriggio, a Seregno, in provincia di Monza Brianza.

Perde un rene per sedare la rissa

I dettagli della vicenda hanno dell’incredibile. L’uomo, allenatore di calcio, sta seguendo il match dei bimbi under 9 in corso sul campo dell’oratorio Sant’Ambrogio. Improvvisamente, probabilmente a causa di un intervento non fischiato, tra i genitori che assistono alla partita scoppia una discussione piuttosto accesa. A quel punto l’uomo accorre per tentare di sedare gli animi.

Colpito con un calcio tra il torace e il bacino

La situazione precipita. L’allenatore viene colpito con un calcio tra il torace e il bacino e perde un rene perché il calcio gli provoca la rottura. Nessuno, al momento, si accorge della gravità del trauma e al termine dell’incontro l’allenatore torna a casa. Durante la notte, però, si sente male viene trasportato in ospedale, dove lo sottopongono aìun intervento d’urgenza. L’uomo subisce l’asportazione del rene. Successivamente viene trasferito nel reparto di terapia intensiva, non sarebbe in pericolo di vita.

