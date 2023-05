Fiction, la Rai punta su Mameli e Mike Bongiorno. In preparazione un film sulle foibe

I nuovi titoli in arrivo, con le serie biografiche su Goffredo Mameli, Giacomo Leopardi e Mike Bongiorno, le conferme di Don Matteo con Raoul Bova, Lolita Lobosco con Luisa Ranieri, Imma Tataranni con Vanessa Scalera, Vincenzo Malinconico con Massimiliano Gallo, Il professsore con Alessandro Gassmann.

E dopo il successo di ‘Mare Fuori’ la nuova serie young adult ‘Vivere non è un gioco da ragazzi’ di Rolando Ravello, che esordirà tutta insieme il 12 maggio su RaiPlay per poi approdare su Rai1 a puntate dal 15 maggio. La direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, lo racconta in un’intervista a ‘Repubblica’ in cui parla anche di come sta cambiando il pubblico post pandemia: “I numeri danno indicazioni importanti. Il pubblico sta cambiando. Passata la pandemia, l’euforia degli ascolti legati alla costrizione, che ha drogato il mercato dei consumi, c’è stato un lento ma inesorabile calo della tv generalista. La distribuzione dei numeri si è orientata verso il mondo digitale. Anche se la platea televisiva nei primi sei mesi del 2023 cresce”.

Tra i titoli c’è “Prima di noi” di Daniele Luchetti su “l’Italia al femminile dalla Prima guerra mondiale attraverso tre generazioni di donne”: “È una saga in sei puntate, girata in Friuli, su una famiglia contadina, scritta da Giulia Calenda e Valia Santella”. E ancora: “Lucio Pellegrini dirigerà il film sulle foibe attraverso la storia di Maddalena, una ragazza istriana che dopo l’8 settembre è costretta a lasciare la sua casa. Sono due anni che ci stiamo lavorando. Ed è in preparazione un tv movie sul Giorno della memoria”.