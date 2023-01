Ken Follett torna a Kingsbridge con il romanzo “Le armi della luce”: «Racconto la lotta per la libertà»

Ken Follett torna a raccontare le vicende dell’immaginaria città di Kingsbridge alla fine del diciottesimo secolo. Il nuovo romanzo, Le armi della luce, riprende infatti il filone del racconto storico e completa un ciclo di otto volumi, dopo l’interruzione segnata da Per niente al mondo, ambientato ai giorni nostri e centrato su una crisi globale che minaccia di sfociare nella terza guerra mondiale. Il libro, che in Italia sarà edito da Mondadori, uscirà in tutto il mondo in 26 settembre.

Il ritorno a Kingsbrigde con “Le armi della luce”

Il romanzo racconta la storia di un gruppo di famiglie collegate tra loro, le cui esistenze vengono stravolte dalla nuova era delle macchine. I personaggi sono coinvolti nelle rivolte del pane, negli scioperi e nelle violente ribellioni contro l’arruolamento forzato nell’esercito. Il parlamento britannico risponde alle proteste con nuove leggi repressive in base alle quali criticare il governo è reato. I conflitti e la brutalità della rivoluzione industriale sono accentuati dalla guerra tra Gran Bretagna e Francia, una guerra durata ventitré anni che culmina con la battaglia di Waterloo. Come sempre, Follett mette in risalto il ruolo delle donne sia nei periodi di pace che in tempo di guerra.

Ken Follett: «La saga non era pianificata, solo dopo mi sono accorto che era un unico corpus»

I cinque romanzi di Follett su Kingsbridge, insieme a quelli che compongono la trilogia The Century, sono bestseller che ripercorrono lo sviluppo dell’Occidente a partire dal regno di Ethelred lo Sconsigliato fino all’elezione di Obama a presidente degli Stati Uniti d’America. I sette romanzi hanno venduto finora un totale di 76 milioni di copie. «Non è che lo avessi pianificato. Mi sono limitato – ha spiegato Ken Follett – a esplorare il passato in cerca di storie coinvolgenti che mostrassero persone normali alle prese con i grandi cambiamenti della storia. Solo dopo mi sono reso conto che i romanzi formano un unico corpus».

Storie che parlano «di come le persone abbiano combattuto per la libertà»

«Mi affascina come le persone abbiano combattuto per la libertà, e abbiano vinto. La maggior parte delle mie storie parla proprio di questo. Il tema alla base di “Le armi della luce” è la libertà di parola», ha aggiunto lo scrittore, che per fare ricerche sul contesto storico di questo nuovo romanzo ha studiato dal vivo il funzionamento dei filatoi multipli e dei telai a vapore del diciottesimo secolo e ha trascorso una settimana sul campo di battaglia di Waterloo.