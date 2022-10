Ignazio La Russa eletto presidente del Senato: primo storico successo del centrodestra

Ignazio La Russa è stato eletto presidente del Senato. Il senatore di Fratelli d’Italia ha raggiunto il quorum dei voti, nonostante la stragrande maggioranza dei 18 senatori di Forza Italia non abbia partecipato al voto. Dai primi conteggi La Russa è stato eletto presidente del Senato con 116 voti, superando i 115 di cui dispone il centrodestra, nonostante la gran parte dei senatori azzurri, su indicazione di Silvio Berlusconi, non abbiano preso parte alla votazione.

Il passo indietro di Caderoli e il ringraziamento di La Russa

“Nell’interesse del paese faccio volentieri un passo indietro”, aveva detto in mattinata Roberto Calderoli entrando al Senato. Quale è il nome allora per il Senato? “C’è l’accordo il nome è quello di La Russa“.

Poi erano arrivati i ringraziamenti di La Russa: “Il passo indietro di Roberto Calderoli sulla presidenza del Senato “è un gesto di grande generosità, come me e forse più di me aveva i titoli” per ambire alla presidenza di Palazzo Madama. Lo ringrazio per la scelta, che è politica, rinnovandogli la mia gratitudine e amicizia”, aveva detto Ignazio La Russa, lasciando la Camera.

Presenti 187, votanti 186, maggioranza 104.