Il Giardino – Ventotene

Il Giardino

Via degli Ulivi, 43 – 04020 Ventotene – Latina

Tel. 0771/85020

Sito Internet: www.ilgiardinodiventotene.it

Tipologia: pesce

Prezzi: antipasti 10/18€, primi 13/18€, secondi 20/24€, dolci 8/12€

Chiusura: chiuso nei mesi invernali

OFFERTA

Una vacanza a Ventotene, breve o lunga che sia, non sarebbe completa senza una visita a questo splendido ristorante posto sulla parte alta dell’isola. Una cucina quasi interamente dedicata ai prodotti del mare e ai legumi e verdure locali, prime fra tutte le famose lenticchie, qui proposte in ogni modo. La nostra ultima esperienza è cominciata con una delicata tartare di ricciola con arance, finocchi e capperi ottimamente presentata e con o’ purpetiello con scarola e lenticchie, un piatto eccellente con i legumi e la verdura a mo’ di tortino con sopra il polpo cotto da manuale. Impeccabili pure i primi, a partire dalla corroborante zuppa di lenticchie per arrivare agli spaghetti ricchi di vongole veraci, passando per i paccheri con lo scorfano, un piatto icona del ristorante stranamente non indicato in carta: arrivano in tavola dei paccheri con sugo di pomodorini e uno scorfano intero sfilettato al momento e mescolato alla pasta, per un risultato davvero imperdibile, un piatto unico che giustifica il costo di 32 euro. Fra i secondi, molti prezzati all’etto, abbiamo scelto una pezzogna preparata in modo eccellente al limone, anche se va segnalato che sarebbe stata più che adeguata per due persone, mentre ci è stata consigliata per una (70 euro). Chiusura all’altezza con la golosa nuvola di ricotta con bisquit alla vaniglia e frutti rossi e con il parimenti godurioso cestino croccante con crema diplomatica e frutta fresca, seguiti da un caffè ben estratto.

AMBIENTE

Bellissimo lo spazio esterno, ampio e giocato su più livelli, risulta ideale per una cena allietata dal venticello; piacevole pure la sala interna, arredata con gusto. Curata anche la mise en place con molti tavoli dotati del tavolino di servizio.

SERVIZIO

A parte il disguido sul secondo a peso, è risultato molto cordiale e disponibile, con quel tocco di garbata informalità che non guasta.

Recensione a cura di: Roma de La Pecora Nera – ed. 2022 – www.lapecoranera.net

