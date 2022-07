Da giovedì torna la morsa del caldo: al nord i termometri sfioreranno ancora i 40 gradi

Le buone notizie però finiscono qui: come già accaduto diverse volte in questa prima parte d’estate nei giorni successivi si ripeterà una particolare configurazione sull’Europa centro-meridionale: il blocco ad Omega. In sintesi, possiamo identificarlo come un’area anticiclonica “bloccata e alimentata” da due centri di bassa pressione, localizzati ai suoi fianchi (uno nell’oceano Atlantico, al largo della Penisola iberica e l’altro sull’Europa sud-orientale) e in grado di stazionare in un’ampia zona per molto tempo: esso è responsabile delle ormai tipiche ondate di calore dei mesi estivi, nonché di un blocco della dinamicità atmosferica.