Neonato abbandonato in una cesta: i carabinieri lo salvano. Meloni: la cosa più bella che si possa fare

Aveva il cordone ombelicale ancora attaccato, quando i carabinieri hanno trovato il neonato abbandonato a Catania in una cesta. Avvolto in una coperta, solo in un angolo di città popoloso, nei pressi di un muretto diroccato. Ma il piccolo combattente si è fatto sentire: il suo pianto disperato è arrivato alle orecchie e al cuore di una passante che ha subito chiamato il 112. I quali hanno immediatamente accudito il piccolo. E, come riferisce il sito di Catania Today, «dopo averlo avvolto in un’altra copertina pulita fornita da una residente della zona, lo hanno adagiato nell’auto di servizio in attesa dell’arrivo dei medici del 118». Il neonato è stato quindi portato con un’ambulanza all’Ospedale Garibaldi Nesima di Catania.

Catania, sta bene il neonato abbandonato in un cesta

Il piccolo sta bene, fanno sapere oggi i suoi salvatori in divisa che hanno allertato i soccorsi per il neonato abbandonato in una cesta. I medici confermano che il bimbo è in buone condizioni di salute, disponendo comunque, per precauzione, il ricovero nel reparto di Neonatologia dove il bimbo rimarrà in osservazione. Una domanda, però, resta ancora senza risposta. E si ripropone ogni volta che un dramma come l’abbandono di un bambino di ripete, ancora e ancora…

Meloni: “Un grazie speciale ai 2 carabinieri. Salvare un bimbo è la cosa più bella che si possa fare”

Un interrogativo sul quale oggi è tornata a interrogarsi ancora una volta Giorgia Meloni che, nel ringraziare i carabinieri per il loro amorevole intervento, su Facebook scrive: «Come si può compiere un’azione simile? Da essere umano, prima ancora che da mamma, non riuscirò mai a comprenderlo. Un grazie speciale ai due Carabinieri: salvare un bambino è la cosa più bella che si possa fare»…