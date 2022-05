“Giallo” sul ferimento del Capo delle forze armate russe Gerasimov, il feroce generale fedelissimo di Putin

Ferito, secondo alcuni, indenne, secondo altri. Ma intorno alle sorti del generale Valery Gerasimov, il fedelissimo Capo delle forze armate russo fedelissimo di Putin e da lui spedito in Ucraina per provare a vincere la guerra con tutti i mezzi, c’è un grande mistero.

Nelle prime ore delle giornate si era diffusa la voce della morte di Gerasimov, colpito da un bombardamento degli ucraini, poi l’ex ministro degli interni Avakov ha confermato la voce secondo cui il generale sarebbe stato ferito ieri nel bombardamento ucraino delle posizioni di comando della RU vicino a Izyum. Lo scrive su Twitter Christo Grozev, il giornalista investigativo di Bellingcat, precisando che non ci sono fonti indipendenti a confermarlo.

Gerasimov ferito o scampato a un bombardamento

Secondo altre fonti, Gerasimov non sarebbe rimasto ferito, ma si sarebbe trovato nelle vicinanze dell’esplosione, e sarebbe dunque stato evacuato dall’Ucraina a Mosca, dopo aver fatto tappa a Belgorod. Secondo il “Conflict Intelligence team” si sarebbe spostato in elicottero da Izyum a Belgorod, poco dopo sarebbe partito rapidamente su un aereo per Mosca.

Gerasimov è l’attuale capo dello stato maggiore generale delle Forze armate russe ed è anche vice-ministro della difesa della Russia dopo aver sostituito Nikolaj Makarov. È stato nominato dal presidente Vladimir Putin il 9 novembre 2012 ed è considerato l’inventore della “dottrina Gerasimov” una strategia militare che combina la sfera militare, tecnologica, informativa, diplomatica, economica, culturale e altre tattiche per il raggiungimento di obiettivi strategici.