Una donna no mask in aereo dà spettacolo: parolacce, sputi e botte. Panico a bordo (video)

Panico a bordo di un aereo per colpa di una mascherina non indossata. Lo spettacolo è davvero indecente, per il livello di inciviltà e di follia della protagonista. La scena si svolge a bordo di un aereo, con numerosi passeggeri italiani. E il video è stato messo in rete dall’account Twitter di Radio Savana. Il panico è scatenato da una donna con pantaloncini scosciati, abbigliamento disinibito e mascherina scesa sul collo che inveisce con pesanti ingiurie e sputa. Evidentemente le hanno detto di indossare bene la mascherina.

Lei è una furia, non riesce a stare ferma e insulta. prima i passeggeri fanno finta di niente ma la donna continua a provocare fino a passare alle mani. Il personale di bordo non riesce a calmarla. A un certo punto la donna, evidentemente appartenente alla frangia più esaltata dei no mask, tira i capelli a una passeggera. Le dà della “putt…” e della “tro..”. La donna alle rimostranze dello stewart replica così: “Siamo in un paese democratico e io dico quello che ca..o mi pare”. Un’altra che scambia la democrazia per la libertà di infastidire il prossimo.

Non è la prima volta che in aereo si verificano incidenti a causa di passeggeri che rifiutano di indossare la mascherina: un altro effetto collaterale del Covid che determina nervosismo e mette a rischio la sicurezza dei passeggeri.

Panico ad alta quota. Sputi, insulti e botte per una mascherina indossata male. https://t.co/kJWQdnGGHv pic.twitter.com/ckKL3Sxhlz

— RadioSavana (@RadioSavana) May 29, 2021