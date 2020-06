Barbara D’Urso piagnucola: «Mi sono ustionata». Il web la fa nera: «Finiscila di bere» (video)

Incidente domestico per Barbara D’Urso: «Mi sono fatta molto male, non volevo dirvelo, ma l’avreste capito domenica. Mano ingessata, ustione bella importante». Dai suoi profili social a conduttrice di Pomeriggio Cinque e Live racconta di essersi procurata un’ustione di secondo grado alla mano destra, che ora è coperta ora da una vistosa fasciatura che la accompagnerà anche in tv. “Mi sono fatta parecchio, parecchio male – spiega Barbara D’Urso sui social davanti a un bicchiere di vino -. È stato “un momento doloroso”, una “cosa bella pesantuccia”, ha spiegato senza fornire però ulteriori dettagli sull’accaduto. Ha solo detto nel breve filmato che per colpa di una svista, si è procurata quella vistosa ustione. Di fronte alle videocamera del suo cellulare, Barbara D’Urso ha cercato di sdrammatizzare la situazione, scherzando sull’infortunio: “Anche coprirla con un guanto nero sarebbe stato difficile e ve ne sareste accorti, quindi tanto vale dire la verità”. L’ultimo brutto episodio le era accaduto lo scorso settembre, quando era caduta violentemente a terra nella sua abitazione, infrangendo una lastra di cristallo e rischiando grosso. Anche in quell’occasione se l’era cavata con un brutto spavento e un collare ortopedico.

Il web: “Bene, ci rivedremo nel 2073”

I commenti sui social sono stati al vetriolo: “Cara mia forse bevi un po’ troppo! E poi ti ustioni…”. Ancora: “E non toccare sempre i capelli specialmente quando cucini…non è molto igienico”, le scrive un’utente consigliandole più attenzione per evitare danni. Pochi si lamentano con lei, dandole gli auguri di pronta guarigione. altri usano il sarcasmo: “Per fortuna che mi hai avvisata, altrimenti sai lo choc che mi sarei presa…”. C’è chi si augura che in tal modo potrebbe sospendere e andare prima in vacanza: “Stiamo molto bene senza di lei”. Ne nasce un botta e risposta. “Figurati, quella è così presuntuosa che non mollerebbe la tv manco d’estate”, risponde un altro follower. La prendono in giro in maniera micidiale. Certo, quel bicchierone in primo piano… Barbara D’urso le cerca: “Carissima, se prendi gli antidolorifici, non puoi stare sempre a bere vino”. Ancora: “Quando cucini pensa a cucinare e non fare la papera”, consiglia un’altra su Fb riferendosi alle sue performance culinarie postate come se fosse in un set cinematografiche e che hanno ben poco di spontaneo e di casalingo. C’è chi le augura una lunga convalescenza Allora spero ci rivedermo nel 2073