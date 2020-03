Il presidente afghano, Ashraf Ghani, ha dichiarato che la tregua parziale di sette giorni proclamata per favorire i negoziati tra talebani e Stati Uniti continuerà, ma ha respinto un punto cruciale dell’accordo di pace raggiunto a Doha che riguarda la liberazione di 5 mila detenuti da parte di Kabul. “Non c’è un impegno a liberare 5 mila prigionieri”, ha affermato Ghani in una conferenza stampa a Kabul all’indomani dell’intesa firmata dagli Usa e dal gruppo fondamentalista islamico. Ghani ha precisato che uno scambio di detenuti “potrebbe entrare nell’agenda per i colloqui inter-afghani, ma non può essere un pre-requisito per i negoziati”.

