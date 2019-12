Zingaretti attacca, ma oggi il giorno della verità, con un vertice con Conte per trovare un’intesa sul Mes, il fondo salva Stati. Questo quanto dovrebbe accadere oggi a Palazzo Chigi, dopo un sabato all’insegna dell’alta tensione fra M5S e Pd. Da una parte Di Maio, che ha chiesto agli alleati di governo una “riflessione”, perché l’Italia “non può firmare al buio”. Dall’altra il Pd, con il capodelegazione Franceschini che ha replicato seccamente: “Sul Mes in queste ore ci giochiamo la credibilità del Paese, l’andamento dello spread e dei mercati. Non si può giocare con il fuoco”.

Con lui Delrio, che si aspetta “che le legittime critiche del nostro alleato non portino a provocare una crisi di credibilità per il Paese. Questo – ha sottolineato – sarebbe grave”. I dem si dicono comunque disposti a trovare un “punto d’intesa”, invitando i colleghi a “non alzare i toni”.

Mes, la linea di Zingaretti non cambia