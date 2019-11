La moda del futuro? È gender fluid. E così anche la più classica tradizione inglese si arrende ai dettami gender. Più precisamente al “gender neutral”: Che tradotto dal politiccal correct all’italiano significa: niente più pantaloni per i ragazzi e gonne per le ragazze. La più rinomata e attiva azienda di produzione e distribuzione di uniformi scolastiche destinate agli studenti britannici si allinea ai tempi (a alle imposizioni arcobaleno).

I college inglesi si arrendono al gender

Niente più riferimenti diretti al maschile o al femminile. Niente colori simbolici. Niente vezzi o dettagli che possano in qualche modo rimandare a uno stile più romantico o più virile. Tutto neutro. E come riferisce tra gli altri in queste La Verità, «Niente dettagli frou frou per le bambine. Nessun accenno troppo rigido, quasi militare, per i ragazzi: uno stile adatto a tutti». Le indicazioni utili al confezionamento saranno età e statura: per il resto è tutto molto “fludio” e indistinto per l’appunto… L’azienda inglese che si allinea alla svolta è la Stevenson: un marchio di settore sul mercato dal 1925. La più grande del Regno Unito che fornisce di divise oltre 500 scuole britanniche. Compresi gli istituti prestigiosi come Eton, Royal Ballet School e il Coro della Cattedrale di Westminster.

Uniformi stile gender fluid per tutti

Dunque, pantaloni per le divise delle ragazze. Gonne per gli uomini nei college inglesi. Insomma, tutto ciò che di massimamente indefinito e indefinibile sia già stato acclarato non basta. Almeno per ora in Inghilterra. Tanto che in Galles il governo ha invitato le scuole a munirsi di uniformi fluide, senza riferimenti di genere. Oops, di gender. Mentre, come riferisce sempre il quotidiano diretto da Belpietro, «i Liberal democratici nel loro programma elettorale hanno inserito che le scuole dovranno avere divise senza pregiudizi di genere e si dovranno fare dei corsi per lo staff affinché prenda provvedimenti in proposito». Presidi sono avvertiti. I genitori saranno annichiliti.