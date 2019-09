Da venerdì a sabato all’Isola Tiberina. Il programma di Atreju 2019

PROGRAMMA DI ATREJU 2019

Venerdì 20 settembre

ore 11.00

Laboratori e Dipartimenti

Ambiente

Coordina: Antonio Iannone(senatore FdI, responsabile nazionale Ambiente FdI)

Partecipa: Gianpietro Maffoni (senatore FdI, membro Commissione Territorio, Ambiente, beni ambientali Senato della Repubblica)

Attività ed iniziative editoriali

Interviene: Massimo Ruspandini (senatore FdI, membro Commissione Lavori Pubblici e Telecomunicazioni Senato della Repubblica)

Commercio con l’estero

Coordina: Ylenja Lucaselli(deputato FdI, responsabile nazionale Commercio con l’Estero FdI)

Interviene: Fausto Orsomarso (membro Esecutivo nazionale FdI)

Cultura e innovazione

Intervengono: Marco Osnato(deputato FdI),Salvatore Caiata(deputato FdI)

Difesa e Forze dell’ordine

Coordinano: Marco Bertolini(coordinatore Consulta Difesa e Forze Armate FdI),Caio Giulio Cesare Mussolini (responsabile nazionale Difesa FdI)

Interviene: Giovanna Petrenga (senatrice FdI, membro Commissione Difesa Senato della Repubblica)

Enti Locali

Partecipano: Francesco Acquaroli (deputato FdI, membro commissione bicamerale per le Questioni Regionali),Nicola Calandrini(senatore FdI, membro Commissione Parlamentare per l’attuazione del Federalismo Fiscale Senato della Repubblica)

Equità sociale e disabilità

Coordina: Antonio Guidi(responsabile nazionale Equità Sociale e Disabilità FdI)

Interviene: Lucrezia Maria Benedetta Mantovani (deputato FdI, membro Commissione Politiche dell’Unione Europea Camera dei Deputati)

Famiglia, Vita e Valori non negoziabili

Coordina: Federica Picchi(Dipartimento Vita e Famiglia, responsabile diffusione valori non negoziabili)

Intervengono: Stefano Maullu (membro Esecutivo nazionale FdI),

Istruzione

Coordina: Paola Frassinetti (deputato FdI, vicepresidente Commissione Cultura, Scienza e Istruzione Camera dei Deputati)

Interviene: Ella Bucalo(deputato FdI, membro Commissione Lavoro Camera dei Deputati)

Lavoro e crisi aziendali

Coordina: Elena Donazzan(responsabile nazionale Lavoro e Crisi Aziendali FdI)

Interviene: Denis Nesci(responsabile nazionale Tutela dei Consumatori FdI)

Montagna, agricoltura e Cultura rurale

Coordina: Luca De Carlo(deputato FdI, segretario Commissione Agricoltura Camera dei Deputati)

Intervengono: Patrizio La Pietra (senatore FdI, membro Commissione Agricoltura Senato della Repubblica)Monica Ciaburro (deputato FdI, responsabile nazionale Montagna e Zone Disagiate FdI) Maria Cristina Caretta (deputato FdI, responsabile nazionale Cultura Rurale FdI), Bartolomeo Amidei(responsabile nazionale Agricoltura FdI)

Pensionati

Coordina: Valfredo Porega(responsabile nazionale Pensionati d’Italia FdI)

Interviene: Maria Teresa Baldini (deputato FdI, membro Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo Camera dei Deputati)

Professioni

Coordina: Marta Schifone(responsabile nazionale Professioni FdI)

Partecipano: Andrea De Bertoldi (senatore FdI, membro Commissione Finanze e Tesoro Senato della Repubblica)Giandonato Morra (membro Esecutivo nazionale FdI)

Rapporti con Associazionismo politico – CAM

Coordina: Fabio Sabbatani Schiuma(responsabile nazionale Rapporti con Associazionismo Politico FdI)

Sanità

Coordina: Carmela Rescigno(responsabile nazionale Sanità FdI)

Partecipano: Achille Totaro (senatore FdI, membro Commissione Sanità Senato della Repubblica),Antonio Baldelli (responsabile nazionale Autonomie locali con delega ai rapporti con l’Anci FdI)

Sicurezza e Immigrazione

Coordina: Paolo Diop(responsabile nazionale Immigrazione FdI)

Interviene: Galeazzo Bignami (deputato FdI, membro Commissione Finanze Camera dei Deputati)

Territorio e Paesaggio

Coordina: Luca Romagnoli(responsabile nazionale Territorio e Paesaggio FdI)

Interviene: Gaetano Nastri(senatore FdI, vicepresidente Commissione Territorio e Ambiente Senato della Repubblica)

Turismo

Coordina: Gianluca Caramanna (responsabile nazionale Turismo FdI)

Interviene: Riccardo Zucconi (deputato FdI, capogruppo Commissione Attività Produttive e Turismo Camera dei Deputati)

Tutela vittime violenza

Coordina: Cinzia Pellegrino (responsabile nazionale Tutela Vittime della Violenza FdI)

Interviene: Alfredo De Sio(membro Esecutivo nazionale FdI, responsabile Difensori del Voto FdI)

c

Area Pegaso

“Cent’anni di sangue e poesia, Ciò che resta di un’impresa”

Presentazione del libro“Poema di Fiume”di Filippo Tommaso Marinetti

Introduce: Federico Mollicone(deputato FdI, responsabile nazionale cultura FdI)

Partecipano: Alessandro Amorese (editore),Emanuele Merlino(autore teatrale), Nuccio Bovalino (sociologo, Università Dante Alighieri di Reggio Calabria);Francesca Barbi Marinetti (nipote di Filippo Tommaso Marinetti),Edoardo Sylos Labini(Cultura e Identità),

ore 20.30, area Orsa Maggiore

“Nei secoli fedele. Nei secoli presente”

Premio Atreju 2019alla memoria del maresciallo maggiore Vincenzo Carlo Di Gennaro

Ricevono il premio Lucia di GennaroeStefania Gualano, sorella e fidanzata del maresciallo.

Intervengono: Marco Bertolini (generale dell’Esercito, presidente Associazione nazionale paracadutisti),Edmondo Cirielli(presidente Direzione Nazionale FdI)

Modera: Salvatore Deidda(deputato FdI, responsabile nazionale rapporti con le FFOO FdI)

ore 21.30, spettacolo

“La mia famiglia e altre volgarità”

Il cabaret di Alberto Farina

ore 22.30, area Orsa Maggiore

musica dal vivo

Bim Bum Band in concerto

Sabato 21 settembre

ore 09:30, area orsa Maggiore

“Bugiando”

Rassegna stampa del direttore del Secolo d’Italia Francesco Storace

Partecipa:Diego Petrucci(membro Esecutivo nazionale FdI)

ore 10.00, area Stella Polare

Dibattito

“Angeli e Demoni.Testimonianze dall’inferno di Bibbiano e del Forteto”

Introduce: Alberto Balboni(senatore FdI)

Partecipano:Mario Giordano(giornalista),Alessandro Meluzzi(criminologo),Antonio Guidi(neuropsichiatra infantile), Jacopo Marzetti(componente della Squadra speciale di giustizia per la protezione dei bambini),Maria Teresa Bellucci (deputato FdI, capogruppo Commissione bicamerale per l’infanzia e l’adolescenza).

Testimonianze di: Debora Guillot(Forteto),Antonio Margini (Bibbiano)

Modera: Franco Bechis(direttore Il Tempo)

ore 11.30, area Stella Polare

Intervista

“Il tempo delle scelte”

Giuseppe Conte(presidente del Consiglio dei ministri) a colloquio conBruno Vespa (giornalista)

Introduce: Francesco Lollobrigida (presidente deputati FdI)

ore 13.00, area Orsa Maggiore

Intervista

“L’Italia nel mezzo, tra paura e speranza”

Antonio Tajani(vicepresidente Forza Italia)a colloquio con Alessandro De Angelis (giornalista)

Introduce:Daniela Santanchè (senatrice FdI)

ore 15.30, area Stella Polare

“L’Europa del popolo e l’Europa dei popoli”

Intervento del primo ministro d’Ungheria Viktor Orbán

Modera: Gennaro Sangiuliano(direttore TG2)

ore 17.00, area Stella Polare

Dibattito

“L’Italia che pensa in grande”

Introduce: Adolfo Urso (senatore FdI, responsabile nazionale imprese FdI)

Intervengono: Vincenzo Boccia(presidente Confindustria),Carlo Sangalli(presidente Confcommercio, in collegamento),Marco Granelli(vicepresidente vicario Confartigianato),Ettore Prandini(presidente Coldiretti),Massimiliano Giansanti(presidente Confagricoltura),Paolo Agnelli (presidente Confimi Industria),Maurizio Casasco(presidente Confapi), Guido Crosetto (presidente AIAD)

Modera:Fabio Tamburini(direttore Il Sole 24 Ore)

ore 18.30, area Stella Polare

Storie di vita e di battaglia.

Introduce: Giovanni Donzelli(deputato FdI, responsabile nazionale organizzazione FdI)

Testimonianze:

“Viva la Vita”

Sammy Basso(presidente Associazione italiana Progeria)

“Leonardo da Vinci: il genio italiano, ovvero l’universale”

Pietrangelo Buttafuoco(giornalista e scrittore)

“Al servizio della Patria”

Giuseppe Costanza(autista di Giovanni Falcone)

“Amadeo Peter Giannini: un emigrante di cui essere orgogliosi”

Davide Giacalone(giornalista e scrittore)

“Ragazzi in fuga. Coraggio, ragione e curiosità”

Mattia Barbarossa(ceo Sidereus Space Dynamics)

“Depistaggio alla bolognese. Le verità (nascoste) sulla strage”

Gian Marco Chiocci(direttore ADN Kronos)su strage Bologna

“La nostra Europa”

Alessandro Giuli(giornalista e scrittore)

“Siamo tutti schiavi del debito”

Francesco Vecchi(giornalista, conduttore televisivo)

Presenta: Mauro Rotelli(deputato FdI, responsabile nazionale comunicazione FdI)

ore 19.30, area Orsa Maggiore

“Quando Nietzsche e Marx si davano la mano”

Presentazione del libro “Il gesto di Almirante e Berlinguer”di Antonio Padellaro

Intervengono: Antonio Padellaro(giornalista),Massimo Magliaro(giornalista, già portavoce di Giorgio Almirante),Ignazio La Russa (vicepresidente del Senato),Walter Veltroni(politico, giornalista, regista),Bianca Berlinguer(giornalista, conduttrice televisiva)

Introduce:Augusta Montaruli (deputato FdI, capogruppo Commissione Politiche dell’Unione Europea Camera dei Deputati)

Modera:Luca Telese(giornalista, scrittore)

Sarà presente Giuliana de’ Medici(presidente della Fondazione Giorgio Almirante)

area Argo

“Madri di plastica”

Presentazione del libro“Utero in affitto. La fabbricazione di bambini, la nuova forma di schiavismo”di Enrica Perucchietti

Introduce: Marcello Gemmato (deputato FdI, segretario Commissione Affari Sociali Camera dei Deputati)

Partecipano: Enrica Perucchietti (), Massimo Gandolfini (neurochirurgo, presidente del Family Day),Marianna Baroli(giornalista),Paolo Corsini(Presidente Lettera 22)

Modera: Carolina Varchi (deputato, responsabile nazionale Famiglia e Vita FdI)

Contributi video di Jaimie OstrandereJessica Lively(madri surrogate),

area Pegaso

“Sottomissione”

Presentazione del “Primo rapporto sull’islamizzazione d’Europa”a cura della Fondazione Farefuturo

Introduce: Mario Ciampi (direttore Fondazione Farefuturo)

Intervengono:Giovambattista Fazzolari (senatore, responsabile nazionale programma FdI), Renato Besana (giornalista),Angelo Mellone (giornalista e scrittore),Renato Cristin (docente universitario e scrittore),Souad Sbai (giornalista),Giulio Terzi di Sant’Agata (già Ministro degli Esteri)

Modera: Marco Cerreto

Ore 20.30, area Orsa Maggiore

“Figli d’Italia”

Premio Atreju 2019 aManuel e Franco Bortuzzo

Partecipano: Giovanni Malagò (presidente CONI), Marco Perissa(presidente OPES Italia),

Modera:Stefano Bertacco (senatore FdI)

Consegna il premio: Walter Rizzetto (deputato FdI, capogruppo Commissione Lavoro Camera dei Deputati)

ore 21.00, area Argo

Dibattito

“Cambiamo l’Europa. La proposta dei Conservatori europei”

Introducono: Roberta Angelilli(già vicepresidente del Parlamento europeo),Elisabetta Gardini(già capo delegazione al Parlamento europeo),Sergio Berlato(parlamentare europeo in attesa di convalida)

Partecipano: Jan Zahradil (presidente Alliance of Conservatives and Reformists in Europe – ACRE, Repubblica Ceca), Raffaele Fitto(co-presidente gruppo ECR, Italia) Derk-Jan Eppink(capo delegazione Forum voor Democratie, Paesi Bassi),Herman Tertsch(capo delegazione VOX, Spagna),Carlo Fidanza(capo delegazione Fratelli d’Italia, Italia).

Intervengono i parlamentari europei di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini,Raffaele Stancanelli,Pietro Fiocchi.

Modera Mario Sechi (direttore AGI)

ore 21.30. area Orsa Maggiore

“Oshow”

La politica vista da Osho, alias Federico Palmaroli

ore 22.30, area Stella Polare

Spettacolo Musicale

L’Orchestraccia in concerto

Domenica 22 settembre



ore 07.15

Proiezione della partita Italia-Namibia dei campionati mondiali di rugby

ore 09:30, area Orsa Maggiore

“Bugiando”

Rassegna stampa del direttore del Secolo d’Italia Francesco Storace

Partecipa: Isabella Rauti(senatrice FdI)

ore 10:00, area Stella Polare

Dibattito

“Le buone pratiche degli amministratori di Fratelli d’Italia”

Introduce Guido Castelli(responsabile nazionale Enti Locali Fdi)

Intervengono: Salvo Pogliese(sindaco di Catania),Paolo Truzzu(sindaco di Cagliari),Alessandro Tomasi(sindaco di Pistoia),Pierluigi Biondi(sindaco dell’Aquila),Alessandro Ciriani(sindaco di Pordenone), Marco Fioravanti(sindaco di Ascoli Piceno).

Conclude: Marco Marsilio(presidente Regione Abruzzo)

Modera: Nicola Porro(giornalista, conduttore televisivo)

ore 11.00, area Stella Polare

“Un’Europa di Nazioni libere e sovrane”

Intervengono:

Jan Zahradil(presidente Alliance of Conservatives and Reformists in Europe – ACRE)

Thierry Baudet(presidente Forum voor Democratie, Paesi Bassi)

Santiago Abascal(presidente VOX, Spagna)

ore 12.00, area Stella Polare

“Sfida alle stelle”

Conclusioni di Giorgia Meloni(presidente di Fratelli d’Italia)

ore 14:00, area Stella Polare

Riunione dell’Assemblea Nazionale di Fratelli d’Italia, allargata alla Direzione Nazionale

Relazioni introduttive:

Wanda Ferro:“Proposte per la campagna elettorale in Calabria”

Franco Zaffini:“Proposte per la campagna elettorale in Umbria”

Tommaso Foti:“Proposte per la campagna elettorale in Emilia Romagna”



Al termine

“Volo per l’indipendenza”

Chiusura della manifestazione con esibizione acrobatica di paracadutismo sportivo