Siena, bus di turisti stranieri si ribalta in strada: un morto e sette feriti

Ancora una tragedia della strada: un bus di turisti stranieri si ribalta in strada: e sull’asfalto resta il corpo senza vita di un uomo, mentre altre 7 persone che viaggiavano sul quel mezzo sono rimaste ferite…

Siena, bus di turisti stranieri si ribalta in strada: il bilancio è di 1 morto e 7 feriti

È successo a Siena, dove un autobus di turisti stranieri, per cause al momento in corso di accertamento, è uscito di strada ribaltandosi sulla scarpata sul raccordo autostradale Siena-Firenze, tra Badesse e Siena, in direzione sud. A quanto si apprende dai soccorsi immediatamente recatisi sul posto dell’incidente, risulta una persona morta e 7 che sarebbero rimaste ferite. Sul luogo del ribaltamento del mezzo sono intervenute le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e il personale Anas. Il raccordo autostradale Siena-Firenze, informa Anas dando conto delle deviazioni del traffico disposte dopo l’accaduto, è provvisoriamente chiuso in direzione Siena, con uscita obbligatoria allo svincolo di Monteriggioni, a causa dell’incidente. Nell’incidente è stata coinvolta una comitiva di turisti di vari paesi dell’Est Europa che si trovano in Italia per un tour tra le città d’arte.