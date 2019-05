Europee, l’Associazione “Uomini e Donne della Sicilia” sosterrà le liste di Fdi

Pubbliciamo qui di seguito il testo della lettera inviata agli aderenti dell’Associazione UDS (Umini e Donne della Sicilia) per il sostegni alle liste di FdI alle prossime elezioni europee

Carissimi Soci e Simpatizzanti UDS, oggi in Italia siamo una realtà: l’Associazione negli ultimi cinque anni è cresciuta tantissimo, siamo presenti su tutto il territorio e possiamo affermare di essere una forza elettorale importante sulla scelta dei nostri rappresentanti nel Parlamento.

Nell’ultima tornata elettorale avevamo deciso, dopo tutte le rassicurazioni e gli incontri, di sostenere la Lega di Salvini, commettendo però un grosso errore di valutazione, forse perché abbagliati da tutte le magliette e la propaganda elettorale profusa dal Salvini a favore delle Forze di Polizia. Il ricongiungimento familiare era tra i nostri accordi, tante rassicurazioni e tante pacche sulla spalla, peccato che già il 5 marzo Matteo Salvini, diventato poi Ministro dell’Interno, era scomparso chiudendoci tutte le porte.

Nella mia piccola esperienza ho maturato l’idea che per avere titolo per avanzare delle richieste, lecite, per migliorare il nostro lavoro, bisogna avere necessariamente dei contatti con la politica per portare in Parlamento le nostre richieste e provare a renderle realtà. Io non mi fermo lo sapete, nonostante l’abbandono da parte della Lega e nonostante gli inganni del M5S, che, dopo averci promesso l’interessamento per il ricongiungimento familiare, in realtà lo stanno bloccando nelle Commissioni parlamentari senza portarlo all’esame dell’Aula del Senato. Per questo vi chiedo di rimanere uniti e compatti e aiutare alle elezioni europee le liste di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni e i suoi candidati. Con loro, ormai da tempo, abbiamo intrapreso un percorso che ci porterà a vederci finalmente riconoscere il diritto al ricongiungimento familiare e al distacco triennale per nascita del prole.

Per questi motivi, oltre a mobilitarci in tutta Italia per raccogliere voti per le liste europee di Fratelli d’Italia e per la capolista Giorgia Meloni e per i suoi candidati.

Un positivo risultato di questi nostri candidati è la conferma della nostra forza politica. Sta a Voi e ai vostri familiari e amici, darci in questo modo la forza e la credibilità per continuare le nostre battaglie.