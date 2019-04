La Boschi «pazza d’amore»: prende tutti alla sprovvista e alla festa si presenta con un +1, l’attore Giulio Berruti

Chi l’ha vista l’ha definita «pazza d’amore», l’ha trovata raggiante, con gli occhi innamorati. Sguardo perso e indosso un giubbino di pelle rigorosamente rock, Maria Elena Boschi ha un nuovo fidanzato (e a quanto pare un nuovo look). Così, smessi gli abiti istituzionali e calata perfettamente nella parte della giovane donna con cuore nello zucchero e a mano del fidanzato attore, la bella ex ministra si è presentata al Salone del Mobile in compagnia dell’attore: e il gossip impazza nutrendosi di nuova linfa (e nuovi succulenti scoop).

Maria Elena Boschi avrebbe un fidanzato: l’attore Giulio Berruti

La deputata dem ex titolare del Ministero delle riforme, e il bel protagonista di tante fiction, Giulio Berruti, infatti, non si sono mai separati: e c’è chi giura che tra di loro l’intesa straripi da tutti i pori da rendere davvero difficile parlare di semplice amicizia. Che qualcosa fosse nell’aria si era intuito del resto già quando, secondo quanto riferito in queste ore da la Repubblica e ripreso, tra gli altri, dal Messaggero sul suo sito online, la bella Maria Elena «avrebbe annunciato agli organizzatori del party di Toilet Paper, seguito alla cena dell’artista Maurizio Cattelan in Triennale» ila presenza di un fatidico accompagnatore. Quel +1 comunicato per tempo ha messo in moto curiosità e paparazzi: e quanto l’onorevole si è presentata in abito nero sexy e giacchetto di pelle sulle spalle, al braccio di Giulio Berruti, protagonista di fiction tv e trionfatore del talent show di Sky, Dance Dance Dance, suo accompagnatore al Salone del Mobile e alle feste che fanno da immancabile corollario all’evento milanese, i presenti sono rimasti a bocca aperta. La nuova coppia ha catalizzato l’attenzione su di sé: anche perché, per una volta, l’integerrima Boschi ha mostrato il suo lato fragile e femminile…