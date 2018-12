Così Juncker spettina una donna. «Andrebbe processato per molestie» (video)

“Juncker? Andrebbe processato per molestie”. Ad affermarlo sui media britannici è la ministra del Lavoro inglese, Amber Rudd, secondo cui il presidente della Commissione Ue “ha un atteggiamento disgustoso nei confronti delle donne”.

“Abbracci da orso”

Le dichiarazioni si riferiscono a un episodio in particolare, immortalato da un video che era girato sui social qualche giorno fa: mentre era in corso il negoziato tra Londra e Bruxelles per rivedere parzialmente l’accordo sulla Brexit, Juncker ha scherzato con una donna, Pernilla Sjolina, che lavora per la Commissione Europea, arruffandole i capelli. “Sono atteggiamenti che se si fossero verificati al Parlamento britannico avrebbero portato all’istante a un’accusa per molestie”, ha insistito Rudd. La ministra ha ricordato inoltre come fosse solita inventarsi di avere il raffreddore, durante le sue missioni a Bruxelles, per “evitare i suoi abbracci da orso che Juncker riserva a tutti i membri della Commissione”.